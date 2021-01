​Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki - tych czterech skoczków powalczy w sobotę o drugie drużynowe zwycięstwo Polski w Pucharze Świata w Zakopanem.

Jakub Wolny i Klemens Murańka szybko stracili resztkę nadziei. W skrajnie optymistycznym scenariuszu mogli się łudzić, że eksplozją formy w dniu piątkowych kwalifikacji, przekonają Michala Doleżala do siebie.

Tak naprawdę szanse na to, by Czech zmienił skład na sobotni konkurs drużynowy były czysto teoretyczne. Andrzej Stękała skacze w tym sezonie tak znakomicie, że w reprezentacji zniknął problem czwartego do drużyny.

W piątek na Wielkiej Krokwi Stękała spisał się najlepiej z Polaków. W dwóch seriach treningowych i kwalifikacjach nie wypadł z czołowej piątki. Jego kariera, która kilka lat temu utkwiła w martwym punkcie, dostała nagle turbodoładowania. Do tego stopnia, że czeski trener Polaków zdecydował się wystawić go w sobotę w trzeciej grupie zawodników. Do drugiej przesunął mistrza nad mistrzami Kamila Stocha.

Przed tygodniem Stoch po raz trzeci w karierze wygrał Turniej Czterech Skoczni. Kubacki był trzeci, Żyła piąty, Stękała szósty. W prestiżowych zawodach na skoczniach Niemiec i Austrii odbył się więc swoisty mecz Polska - Reszta Świata ze wskazaniem na skoczków Doleżala. Biorąc to pod uwagę Polacy nie mają innej opcji, niż walczyć w sobotę o zwycięstwo w konkursie drużynowym w Zakopanem. Może się to udać, lub nie. Ale z tak skaczącym Stękałą jest realna szansa.

Kłopoty w piątek na Wielkiej Krokwi mieli inni. Przede wszystkim Żyła zdyskwalifikowany za niezgodny z regulaminem kombinezon. Nie wystartuje w niedzielnym konkursie indywidualnym, ale w sobotę zawieść nie powinien.

Od lat daje drużynie impuls pojawiając się na rozbiegu jako pierwszy. Wypełnia tę rolę znakomicie, tak było na mistrzostwach świata w Lahti w 2017 roku, gdzie Polacy sięgnęli po złoto.

Nie ma wątpliwości, że wokół Stocha udało się zbudować najlepszą drużynę w historii polskich skoków narciarskich. Miewała ona problem z czwartym zawodnikiem, ale Stefan Hula, czy Jakub Wolny potrafili zastępować Żyłę i Kota w chwilach kryzysowych. W ostatnim czasie trener kadry ma trzech pewniaków: Kubackiego, Stocha i Żyłę. W tym sezonie doskoczył do nich Stękała, ale dopiero pierwszy raz wystartuje w drużynie (nie licząc mistrzostw świata w lotach). Dotąd w Pucharze Świata odbyły się tylko jedne zawody drużynowe - na inaugurację sezonu w Wiśle, gdzie Stoch, Żyła, Kubacki i Murańka wywalczyli trzecie miejsce za Austrią i Niemcami.

W Tatrach polscy skoczkowie wygrywali indywidualne konkursy Pucharu Świata 11 razy. Stoch pięć, Adam Małysz cztery, Stanisław Bobak i Piotr Fijas po jednym. Drużynowo udało się to zaledwie raz, na osiem rozegranych konkursów.

Tej zimy Doleżal postawił przed swoimi skoczkami zadanie wygrania klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Są liderami, z przewagą zaledwie 18 pkt nad Norwegią. W sobotę zwycięski zespół otrzyma 400 pkt. Norwegowie z pewnością powalczą o nie z Polakami. Mocni będą też Niemcy.

24 stycznia 2018 roku w Zakopanem Stoch, Kubacki, Kot i Hula wyprzedzili Niemców i Norwegów stając na najwyższym podium. W jakimś sensie jest to zaskakujące, bo od lat biało-czerwona drużyna należy do ścisłej światowej czołówki. Po erze Małysza, doczekaliśmy wreszcie całego pokolenia liczącego się w walce na skoczni.

Toteż w 2013 roku konkurs drużynowy został włączony do weekendu Pucharu Świata w Tatrach. Polacy od razu zaczęli od zaciętej batalii o zwycięstwo ze Słoweńcami, którą przegrali po jednym nieudanym skoku. Na kolejne podium drużyny w Zakopanem czekaliśmy jednak aż trzy lata. W 2016 roku w składzie obok Stocha, Kota i Huli znalazł się Stękała.

Przez kolejne trzy sezony polscy skoczkowie nie spadali poza podium, aż przed rokiem zajęli piąte miejsce, co było dużym rozczarowaniem. Zwłaszcza, że dzień później w konkursie indywidualnym dwaj skoczkowie Doleżala dolecieli do podium. Zwyciężył Stoch, Kubacki był trzeci.

W sumie polska drużyna osiągała lepsze wyniki w Wiśle niż w Zakopanem. Na skoczni Adama Małysza nigdy nie spadła poza podium. Na Wielkiej Krokwi zdarzało się to dość często. Czas na zwycięstwo? Jak mówi Kubacki kibiców na trybunach nie będzie, ale polscy skoczkowie i tak czują ich niespożytą energię.

Dariusz Wołowski, Zakopane