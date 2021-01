Kamil Stoch zajął w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem 19. miejsce. Mimo słabszego skoku, multimedalista olimpijski nie tracił dobrego nastroju. - Nie szło jakoś super, ale był to solidny dzień - podsumował w rozmowie z "TVP Sport".

Stoch przyznał przed kamerą, że skoki bez kibiców nie są czymś, do czego można łatwo się przyzwyczaić. - Bardzo cicho, treningowo, bez większych emocji - mówił dodając, że nie zabrakło "koncentracji i zaangażowania". Poproszony o ocenę swoich skoków przyznał, że nie były idealne.



- Nie szło jakoś super, bo z wieloma rzeczami musiałem się zmagać, ale był to solidny dzień - podsumował. Pytany o to, z czym konkretnie musi się zmagać przerwał prowadzącemu wywiad dziennikarzowi i stwierdził, że "błędów raczej się nie planuje".

- Ciągle zmagam się z pozycją najazdową, tu teraz coś nie gra - zdradził.



W sobotę w Zakopanem konkurs drużynowy. Zobaczymy w nim obok Stocha Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę.

