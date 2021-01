Skoki narciarskie. Puchar Świata w Zakopanem. Kamil Stoch przed szansą na podwójny skalp

Kamil Stoch w niedzielę może odnieść swoje szóste zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Jeżeli dokona tej sztuki, będzie mógł mówić o podwójnym sukcesie. Będzie to bowiem jego 40. triumf w zawodach tej rangi, który dodatkowo pozwoli stać się samodzielnym liderem klasyfikacji zwycięzców w stolicy Tatr.

Stoch po raz pierwszy triumfował w Zakopanem 23 stycznia 2011 roku. Było to jednocześnie jego pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Pod Tatrami wygrywał także w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku. Pięciokrotnie obok Polaka zawody na Wielkiej Krokwi na najwyższym stopniu podium stawał tylko Gregor Schlierenzauer (2008, 2009, 2010 - dwukrotnie oraz 2012).

Jednocześnie, ewentualne zwycięstwo na polskiej skoczni będzie 40. triumfem Stocha w zawodach Pucharu Świata. Da mu to samodzielne, trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów (wyprzedzając Adama Małysza). Do drugiego Mattiego Nykaenena strata wciąż będzie jednak spora - ma on w dorobku 46 wygranych.



Początek niedzielnego konkursu o godzinie 16:00.



TC





