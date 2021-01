Weekend ze skokami w Zakopanem za nami, ale już za miesiąc Puchar Świata powróci na Wielką Krokiew. Zaskoczenie tym faktem wyraził Kamil Stoch. - A to będzie tutaj? - dziwił się nasz znakomity skoczek.

W sobotę Stoch wywalczył z drużyną drugie miejsce, w niedzielę musiał zadowolić się jedenastą pozycją w konkursie indywidualnym, wygranym przez Norwega Mariusa Lindvika.

- Różnie bywa, w sporcie przynajmniej. Dzień pracowity, ale czegoś dzisiaj zabrakło. Zabrakło dobrej energii, dobrego odejścia z progu i w efekcie odległości, czego wszyscy bardzo pożądamy - skomentował z lekkim uśmieszkiem Stoch.

Zaprzeczył, by tym razem przeszkodziły mu złe warunki. - Nie powiedziałbym, że dzisiaj miałem jakiegoś wybitnego pecha. Wiem, że popełniałem błędy, zwłaszcza w pierwszym skoku nie było wszystko czysto technicznie i nie było dobrej mocy na progu - przyznał się nasz zawodnik.

- Niedosyt na pewno został, ale wcześniej w innych wywiadach miałem okazję się dowiedzieć, że zazwyczaj albo nie wchodzę tu do drugiej serii, albo wygrywam, więc dziś było tak bardziej pośrodku - mówił Stoch.

- To dobry prognostyk na przyszły rok, mam nadzieję, że będą tutaj pełne trybuny i będziemy wspólnie się cieszyć i bawić - podkreślił nasz skoczek, jakby nie wiedząc, że już za miesiąc na Wielkiej Krokwi odbędą się dodatkowe konkursy Pucharu Świata.

- A to tutaj będzie? - zdziwił się. - No to wspaniale. Co się odwlecze, to nie uciecze. A za tydzień kolejna szansa. Jestem spokojny. Do końca zimy jeszcze daleko - zaznaczył.

Nasz wybitny skoczek pytany był też o pozycję w kadrze Andrzeja Stękały. Czy to już nowa gwiazda skoków na lata?

- Tego się chyba nigdy nie da stwierdzić, natomiast to, że jest obecnie gwiazdą w polskim sporcie, nie ulega wątpliwości. Widać, że jest w bardzo wysokiej i stabilnej dyspozycji. Zasłużył sobie na to, gdzie teraz jest. Mam nadzieję, że ta chwila będzie dla niego trwała bardzo długo. Tego mu życzę - powiedział Stoch.

Z Zakopanego Waldemar Stelmach

Zdjęcie Kamil Stoch w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 956 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 716 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 646 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 489 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 468 pkt 7. Marius Lindvik (Norwegia) 437 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 435 pkt 9. Karl Geiger (Niemcy) 397 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 362 pkt ... 13. Andrzej Stękała (Polska) 295 31. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 62 39. Klemens Murańka (Polska) 61 52. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 2874 pkt 2. Polska 2840 pkt 3. Niemcy 2273 pkt 4. Austria 1945 pkt 5. Słowenia 1488 pkt 6. Japonia 1363 pkt 7. Rosja 259 pkt 8. Szwajcaria 250 pkt 9. Finlandia 222 pkt 10. Kanada 105 pkt 11. Estonia 34 pkt 12. Włochy 9 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt