- Czasem zdarzają się takie zawody, po których trzeba umieć oczyścić głowy i patrzeć do przodu. Tak jak teraz. Już myślimy o Lahti - skomentował indywidualny konkurs w Zakopanem trener kadry skoczków Michal Doleżal.

Czech nie był zadowolony. Pocieszało go piąte miejsce Andrzeja Stękały. - Andrzej wykonał super pracę, reszta wypadła poniżej oczekiwań - mówił Doleżal.

- Popełniliśmy minimalne błędy, ale przy tak wyrównanej stawce w Pucharze Świata z małych błędów biorą się miejsca daleko od podium. Tak było dziś. Szkoda, bo to przecież konkurs u nas w domu w Zakopanem - mówił Czech. I dodał, że na szczęście na okazję do poprawki nie trzeba będzie czekać rok, tylko miesiąc. W lutym skoczkowie wrócą na Wielką Krokiew, Zakopane dostało kolejny konkurs Pucharu Świata, bo nie odbędzie się próba przedolimpijska w Pekinie.

- Jedziemy do Lahti z wielką przyjemnością - przekonywał Czech. - Trzeba umieć szybko wyczyścić głowy z rozczarowań i walczyć dalej.

Jakie plany przed MŚ w Oberstdorfie? Czy kadra wybierze się tuż przed nimi do rumuńskiego Rasnova? - Póki co mamy plan, by startować we wszystkich konkursach PŚ. Do mistrzostw w Oberstdorfie nie będzie żadnych szczególnych przygotowań. Będziemy jednak reagowali na to co się wydarzy. Poza tym słyszałem, że Rasnov może wypaść z kalendarza PŚ. Może to prawda, a może tylko pogłoski? Jest jeszcze czas pomyśleć o tym wszystkim - zakończył Doleżal.

Dariusz Wołowski, Zakopane

Zdjęcie Michal Doleżal / EXPA/ Tadeusz Mieczynski / Newspix

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 956 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 716 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 646 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 489 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 468 pkt 7. Marius Lindvik (Norwegia) 437 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 435 pkt 9. Karl Geiger (Niemcy) 397 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 362 pkt ... 13. Andrzej Stękała (Polska) 295 31. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 62 39. Klemens Murańka (Polska) 61 52. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1