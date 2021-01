Andrzej Stękała zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Skoczek, będący rewelacją obecnego sezonu przyznał, że Wielka Krokiew bez kibiców nie jest już tą samą skocznią. - Zawsze były tu tłumy - mówił w rozmowie z "TVP Sport".

Piątkowe kwalifikacje wygrał Japończyk, Yukia Sato, który świetnie spisywał się także we wcześniejszych treningach. Najwyżej z Polaków - na trzeciej pozycji - uplasował się Andrzej Stękała.

- Czuję się dobrze, skacze mi się fajnie, bawię się. Jest dobrze - mówił w rozmowie z "TVP Sport". Ubolewał też, że na skoczni nie ma kibiców.



- To bardzo przykre, jak skakało się w PŚ to zawsze były tu tłumy. Skacząc przed swoją publicznością to było coś wspaniałego - mówił. Poproszony o ocenę swojego skoku z kwalifikacji był dość krytyczny - jego zdaniem lekko spóźnił próbę.



- Grunt, że jest "pchane". Popełniłem lekki błąd, ale nie zmieniam tego, nie napalam się - podsumował.





