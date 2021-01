Skoki narciarskie. Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Polacy na starcie - trwa prolog

Zamiast piątkowych kwalifikacji organizatorzy zdecydowali się na rozegranie prologu. Na starcie pojawi się 50 zawodników, w tym siedmiu "Biało-Czerwonych". W treningach poprzedzających prolog długimi skokami popisali się Andrzej Stękała i Jakub Wolny.

Tylko 50 zawodników zameldowało się na liście startowej piątkowego prologu. To dlatego zastąpił on klasycznie rozgrywane kwalifikacje. Nie oznacza to jednak braku sportowych emocji. Polacy udowodnili w treningach, że stać ich na bardzo dużo.



Pierwszy trening padł łupem Andrzeja Stękały. 25-latek skoczył 146 m, nokautując swoich rywali. W drugim treningu ze znakomitej strony pokazał się z kolei Jakub Wolny. Skacząc 143 m dał się wyprzedzić jedynie Markusowi Eisenbichlerowi.



Początek prologu zaplanowano na godzinę 16.15.



Przebieg prologu:

Skoczkowie rozpoczęli prolog z dziesiątej belki startowej.





