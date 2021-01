Piotr Żyła skomentował swoje skoki z niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, w którym zajął 16. miejsce. Polski skoczek stwierdził między innymi, że w jego drugim skoku konkursowym pojawiło się "coś dobrego".

- Po tym ostatnim skoku, to jeszcze bym mógł skakać. Coś tam się pojawiło dobrego w tym skoku. Teraz to bym już poskładał, ale teraz to już za późno Wcześniej to w ogóle nie mogłem dojechać do progu. Wczoraj to się chociaż pchałem, nawet jakoś szło. Niziutko, niziutko ale się leciało. Dzisiaj to już zdecydowanie gorzej.

Na pytanie o zmęczenie Żyła odpowiedział w swoim stylu - Jak się "siednie" i się nic nie robi, to się czuje, że odcina, nie styka momentami. Ale jak się człowiek weźmie za robotę, to jeszcze by dało radę. Jak mnie "odcina" to biorę gitarę i sobie "brzdękam". Jak będzie chwila wolnego, ze dwa dni, to dobrze. Człowiek się zrelaksuje, zrobi coś innego, zregeneruje - żartował na antenie Eurosportu.

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 948 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 684 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 622 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 473 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Karl Geiger (Niemcy) 391 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 388 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 375 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 337 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 326 pkt ... 14. Andrzej Stękała (Polska) 250 30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 59 39. Klemens Murańka (Polska) 57 51. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 2398 pkt 2. Norwegia 2380 pkt 3. Niemcy 2036 pkt 4. Austria 1463 pkt 5. Słowenia 1088 pkt 6. Japonia 1064 pkt 7. Rosja 259 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt 9. Finlandia 110 pkt 10. Kanada 100 pkt 11. Estonia 34 pkt 12. Włochy 8 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt