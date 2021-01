Reprezentacja Polski zajęła w sobotnim konkursie drużynowym w Lahti drugie miejsce, ulegając jedynie Norwegom. Z występu bardzo zadowoleni byli Piotr Żyła i Kamil Stoch, którzy zażartowali z Dawida Kubackiego. - Poległ - komentowali przed kamerą "TVP Sport".

Ekipa z północy kontynentu spisała się najlepiej, lecz występ Polaków pozostawiać mógł małe poczucie niedosytu. Szczególnie pierwszy skok Dawida Kubackiego (118 metrów) był słabszy, niż można było oczekiwać. Stoch i Żyła byli jednak z sobotnich zmagań zadowoleni.



- Pierwszy dzień to tak "biednie" zawsze. To i tak jest dobrze - mówił Żyła, odnosząc się do swoich prób. - Szybko się "zebrałem", bo drugi skok był taki, jak powinien być - dodał.

Ze skoków zadowolony był też Stoch, choć on miał drobne zastrzeżenia do swojej pierwszej próby.



- Oba skoki były w porządku. Ten pierwszy zbyt... może nie agresywny, ale odbiłem się za wcześnie, nie wiem co się stało. Drugi już był w porządku - komentował.



Dwójka zażartowała też ze słabszego skoku Kubackiego. - Dawid walczył do końca, ale poległ - mówili ze śmiechem.



