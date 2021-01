- Nie lubię mówić w "drużynówce", że ktoś popełnił błąd - mówił po konkursie drużynowym w Lahti Michal Doleżal, który komentował rywalizację przed kamerą "TVP Sport".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie – Puchar Świata w Zakopanem. Dziennikarze Interii podsumowują weekend ze skokami. Wideo INTERIA.TV

Polacy zakończyli rywalizację na drugim miejscu, ulegając jedynie Norwegom.



- To jest trochę inne drugie miejsce niż to w Zakopanem, bo pamiętamy jak się to tam potoczyło - mówił Doleżal, oceniając zmagania na skoczni Salpausselka. Zapytany o to, czy o porażce z Norwegami przesądził błąd Dawida Kubackiego i słabszy skok w pierwszej serii, dość zdecydowanie odciął się od takich teorii.

Reklama

- Nie lubię mówić w "drużynówce", że ktoś popełnił błąd. Jesteśmy jednym zespołem. Błędy się pojawiają, to jest normalne. Kończymy na drugim miejscu, blisko pierwszego - uciął.



Skoki narciarskie - PŚ w Lahti. Norwegia wygrała konkurs drużynowy. Galeria 1 / 8 Reprezentacji Polski jak zawsze dopisywały humory. Źródło: PAP/EPA Autor: MAURI RATILAINEN udostępnij

Czeski szkoleniowiec został też zapytany o kwestię nowych kombinezonów, które w trakcie konkursu wykorzystała w drugiej serii dwójka naszych skoczków. Nie chciał jednak zdradzać żadnych szczegółów.



- Nikt sprzętowo nie jest nigdy gotowy, bo ciągle idzie wszystko do przodu. Trzeba się rozwijać - stwierdził.



TC





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!