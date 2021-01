Halvor Egner Granerud spisał się najlepiej podczas sobotniego treningu przed drużynowym konkursem Pucharu Świata w Lahti. Norweg skoczył 130 metrów. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki.

Piątkowe treningi i kwalifikacje w Finlandii nie doszły do skutku z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Sobotni trening był więc dla zawodników pierwszą okazją do zapoznania się z obiektem.

Najlepszy wynik uzyskał Halvor Egner Granerud, który lądował na 130. metrze. Tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki, który skoczył 123 metry. Podium uzupełnił Karl Geiger (121).



Siódme miejsce zajął Kamil Stoch, skacząc 123,5 metra. 10. był Andrzej Stękała (117,5), a 13. - Piotr Żyła (120,5). Nieco niżej, bo na 21. pozycji uplasował się Aleksander Zniszczoł (110,5), a tuż za nim, na 23. - Jakub Wolny (109,5). Najsłabszy z Polaków był Paweł Wąsek, który zajął 29. miejsce (106 metrów). W treningu skoki oddało 53 skoczków. Co ciekawe, czterech z nich zakończyło go z notą... 0,0. To Matthew Soukup (Kanada), Sandro Hauswirth (Szwajcaria), Kevin Maltsev (Estonia) i Patrick Gasienica (Stany Zjednoczone).



Początek konkursu drużynowego o godzinie 16:15. Polskę reprezentować będą Żyła, Stękała, Kubacki i Stoch.



