Z uwagi na przesunięcie jednego z konkursów Pucharu Kontynentalnego z soboty na niedzielę, w tym dniu odbędą się w Zakopanem na Wielkiej Krokwi dwie rywalizację. Trwa relacja z drugiego konkursu z udziałem polskich skoczków.

Pierwsze zawody rangi Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi pierwotnie miały odbyć się w sobotę, ale zostały przeniesione na niedzielę, z uwagi na niosące za sobą niebezpieczeństwo mocne podmuchy wiatru.



Po jednym ze skoków w sobotniej serii próbnej Benjamin Oestvold pofrunął na 150 metrów, co jest nieoficjalnym rekordem skoczni. Zawody zostały przerwane i przeniesione na niedziele, w tym dniu odbyły się więc dwie oddzielne rywalizacje.

W pierwszej to Austriacy dominowali. Wygrał ich reprezentant Ulrich Wohlgenannt, a w czołowej piątce było aż czterech skoczków z Austrii. Polacy wypadli przeciętnie, choć dwóch (Stefan Hula i Klemens Murańka) znalazło się w czołowej TOP 10.



Drugi konkurs ma rozpocząć się o godzinie 10:30. Zobaczymy w nim 12 polskich skoczków. Zmagania rozpoczął Mateusz Gruszka skokiem na 115 metrów, zaraz po nim 119 metrów skoczył Arkadiusz Jojko.

Jan Habdas przy sporym wietrze uzyskał 120,5 metra i był najlepszy z pierwszej grupy "krajowej" Polaków. Skakał także Kacper Juroszek i wypadł najsłabiej - 107 metrów. Handasa z pozycji lidera "strącił" dopiero 15. w kolejności Lars Kindlimann.



Najgorszy skok w konkursie należał do Jarosława Krzaka, którego 90. metrów należy określić mianem fiaska. Problemy z awansem do finałowej serii po lądowaniu na 120 metrze mógł mieć Klemens Murańka, co także należy przyjąć z rozczarowaniem.

Granicę odległości 130 metrów jako pierwszy przełamał Peter Prevc, skacząc 132,5 metra Słoweniec został wówczas liderem. Niestety, nie udało się go wyprzedzić Tomaszowi Pilchowi (128,5 metra), ani najlepszemu z Polaków w pierwszym konkursie - Stefanowi Huli (131). 132 metry poszybował Maciej Kot, ale wylądował za dwójką skaczących wcześniej naszych reprezentantów.