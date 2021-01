W konkursie indywidualnym w Zakopanem najlepiej z Polaków spisał się Andrzej Stękała. Wyrównał najlepsze osiągnięcie w karierze i zajął piąte miejsce. - Jak siedziałem na górze i usłyszałem trąby, to pomyślałem, że muszę skoczyć - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Przed tygodniem w pierwszym konkursie w Titisee-Neustadt Stękała zajął piąte miejsce. Była to jego najwyższa pozycja w karierze. W Zakopanem wyrównał ten wynik.



Na Wielkiej Krokwi Polak skakał 134 i 136,5 m. Był bardzo zadowolony ze swoich skoków, choć przyznał, że nie ustrzegł się drobnych błędów.



- Dzisiejsze skoki były bardzo dobre. Mam jeszcze drobny problem w locie. Brakuje przez to metrów, ale próg jest na fajnym poziomie. Muszę jeszcze trochę poprawić i będzie w porządku - powiedział.



Stękała bardzo cieszył się z piątego miejsca. Udało mu się podnieść, po słabym drugim skoku w konkursie drużynowym. 25-latek przyznał, że bardzo pomogli mu kibice.



- Jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że kolejny raz jestem na piątym miejscu. To jest świetny wynik. Chciałem podziękować w szczególności kibicom. Nie wolno chodzić na skoki, a jak siedziałem na górze i usłyszałem trąby, to pomyślałem, że muszę skoczyć - zdradził.



Stękała podkreślał, że dziś warunki były lepsze niż wczoraj. Co prawda wiało z tyłu, ale wszyscy skakali w podobnych warunkach.



- Dzisiaj było równo z tyłu. Jak nie kręci, to rezultaty są miarodajne - przyznał.



Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 2874 pkt 2. Polska 2840 pkt 3. Niemcy 2273 pkt 4. Austria 1945 pkt 5. Słowenia 1488 pkt 6. Japonia 1363 pkt 7. Rosja 259 pkt 8. Szwajcaria 250 pkt 9. Finlandia 222 pkt 10. Kanada 105 pkt 11. Estonia 34 pkt 12. Włochy 9 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 956 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 716 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 646 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 489 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 468 pkt 7. Marius Lindvik (Norwegia) 437 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 435 pkt 9. Karl Geiger (Niemcy) 397 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 362 pkt ... 13. Andrzej Stękała (Polska) 295 31. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 62 39. Klemens Murańka (Polska) 61 52. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1