Markus Eisenbichler wygrał pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w sezonie 2020/21. W Wiśle słabiej zaprezentowali się Polacy. Najlepszym z naszych skoczków był Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce. Bardzo słabo spisał się z kolei Kamil Stoch, który w drugiej serii kompletnie zepsuł skok i wylądował na 27. miejscu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Piotr Żyła w formie. Zrobił "szoł". Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z niedzielnego konkursu indywidualnego w Wiśle



Reklama

W sobotę Polacy spisali się dobrze. W konkursie drużynowym zajęli trzecie miejsce. W niedzielnym konkursie indywidualnym na podium zabrakło przedstawiciela "Biało-Czerwonych", choć w pierwszej serii oglądaliśmy ich aż 11. Szansę na drugi skok miało siedmiu z nich. Najlepszy z naszych skoczków był Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce.

Słabiej spisał się tym razem Kamil Stoch, który w drugiej serii skoczył tylko 104 m i ostatecznie znalazł się dopiero na 27. miejscu, ex aequo z Ryoyu Kobayashim. Dawid Kubacki był 11., Andrzej Stękała 19., Maciej Kot 20., Klemens Murańka 22., a Stefan Hula 29.

Konkurs wygrał Niemiec Markus Eisenbichler z notą 267,6 pkt, po skokach na 137,5 m i 134 m. Drugie miejsce zajął jego rodak Karl Geiger, a trzeci był Austriak Daniel Huber.



Od samego początku zawodnicy musieli zmagać się z loteryjnymi warunkami. Odwołano serię próbną, ale konkurs przeprowadzono bez dłuższych przerw, choć kilkurotnie rotowano długością rozbiegu. Konkurs rozpoczynano z czwartej platformy startowej. Na początku drugiej serii belkę podniesiono na piątą, a najniżej skakano z drugiej.



Niektórym to nie pomogło. Nie każdy ze skoczków mógł poradził sobie z trudnymi warunkami. Ofiarą wiatru padł m.in. Stefan Kraft, który nie zakwalifikował się do drugiej serii.



Po pierwszej serii w pierwszej dziesiątce znajdowało się trzech Polaków. Najlepszy był Żyła, który znajdował się na szóstym miejscu. Murańka był ósmy, a Kubacki dziewiąty. Stoch znalazł się na 11. pozycji.



Do drugiej serii weszło jeszcze trzech naszych skoczków. 22. był Kot, 26. Stękała, a 29. Hula.



Na jednym skoku swój występ zakończyli 33. Jakub Wolny, 35. Aleksander Zniszczoł, 43. Tomasz Pilch, a 48. Paweł Wąsek.

W drugiej serii zawiódł lider naszej reprezentacji Kamil Stoch. W sobotę zmagał się z migreną, ale skakał dobrze. Dziś ze zdrowiem było już lepiej, ale wynik na skoczni był słaby.



Stoch kompletnie zepsuł drugi skok. Wylądował na 104 m i dopisał do swojego dorobku tylko cztery punkty.



Świetnie spisał się za to Piotr Żyła. Dobrze zna skocznię, bo pochodzi z Wisły. Skakał, równo i daleko i zajął piąte miejsce.



MP



Wyniki konkursu indywidualnego w Wiśle:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 267,6 pkt (137,5 m/134,0 m)

2. Karl Geiger (Niemcy) 258,6 (133,5/128,0)

3. Daniel Huber (Austria) 255,7 (138,5/125,5)

4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 251,7 (131,5/130,0)

5. Piotr Żyła (Polska) 246,5 (125,5/128,0)

6. Anze Lanisek (Słowenia) 246,3 (136,0/118,0)

7. Yukiya Sato (Japonia) 244,0 (126,0/123,0)

8. Philipp Aschenwald (Austria) 242,4 (125,0/127,0)

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) 240,7 (126,0/134,0)

10. Michael Hayboeck (Austria) 228,7 (124,5/122,0)

11. Dawid Kubacki (Polska) 227,6 (124,5/116,0)

...

19. Andrzej Stękała (Polska) 214,6 (124,5/127,5)

20. Maciej Kot (Polska) 214,5 (117,0/121,0)

22. Klemens Murańka (Polska) 213,3 (127,5/107,0)

27. Kamil Stoch (Polska) 193,6 (121,5/104,0)

29. Stefan Hula (Polska) 190,4 (117,5/111,5)

33. Jakub Wolny (Polska) 94,0 (114,5)

35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,0 (115,0)

43. Tomasz Pilch (Polska) 88,5 (119,0)

48. Paweł Wąsek (Polska) 65,8 (102,5)



Klasyfikacja generalna Puchar Świata (po 1 konkursie):

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 100 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 80

3. Daniel Huber (Austria) 60

4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 50

5. Piotr Żyła (Polska) 45

6. Anze Lanisek (Słowenia) 40

7. Yukiya Sato (Japonia) 36

8. Philipp Aschenwald (Austria) 32

9. Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) 29

10. Michael Hayboeck (Austria) 26

11. Dawid Kubacki (Polska) 24

...

19. Andrzej Stękała (Polska) 12

20. Maciej Kot (Polska) 11

22. Klemens Murańka (Polska) 9

27. Kamil Stoch (Polska) 4

29. Stefan Hula (Polska) 2



Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 2 konkursach):

1. Niemcy 571 pkt

2. Austria 518

3. Polska 407

4. Norwegia 342

5. Japonia 270

6. Słowenia 210