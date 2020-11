Kamil Stoch wygrał kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w sezonie 2020/21 w Wiśle. Polak skoczył 132 m i z dużą przewagą wyprzedził rywali.

Po raz kolejny sezon Pucharu Świata startuje w Wiśle. Inauguracyjny weekend dobrze rozpoczął się dla Polaków. 11 z 12 naszych skoczków zakwalifikowało się do niedzielnego konkursu indywidualnego, co jest rekordem "Biało-Czerwonych".



Sita kwalifikacji z grona Orłów nie przebrnął tylko młody Jarosław Krzak. 20-latek zajął 60. miejsce.



Sporo szczęścia miał Maciej Kot, który znalazł się na 50. miejscu, ostatnim premiowanym awansem. Poza nim i Stochem do konkursu weszli jeszcze: piąty Dawid Kubacki, 10. Piotr Żyła, 17. Aleksander Zniszczoł, 18. Andrzej Stękała, 28. Klemens Murańka, 33. Paweł Wąsek, 35. Jakub Wolny, 44. Stefan Hula i 45. Tomasz Pilch.



Stoch spisał się świetnie. Już w treningach miał przebłyski. W pierwszym treningu był trzeci, a w drugim 10. W kwalifikacjach odpalił jednak prawdziwą "petardę". Skoczył 132 m i z notą 135,5 pkt. zajął pierwsze miejsce.



6,7 pkt stracił do Polaka Yukiya Sato, który skoczył 129 m. O pół metra więcej uzyskał Markus Eisenbichler i znalazł się na trzeciej lokacie.



W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Kubacki i Żyła. Pierwszy skoczył 123,5 m, a drugi 121,5 m.



MP