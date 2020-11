Dawid Kubacki był najlepszym z Polaków podczas inauguracji Pucharu Świata w Wiśle. Gdyby przeliczyć wyniki z drużynówki na indywidualne dokonania, zająłby czwarte miejsce. - Można sobie to wyliczać i tym poprawiać humor - skomentował mistrz świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Dawid Kubacki po drużynówce w Wiśle. Wideo INTERIA.TV

Kubacki w sobotę dwukrotnie pokonywał granicę 130 m, lądując na 131,5 i 130,5 m. Konkurs stał jednak na wysokim poziomie i nawet takie odległości nie dałyby mu indywidualnie miejsca na podium.

Reklama

Najwięcej punktów zgarnął Norweg Halvor Egner Granerud, drugi był Austriak Daniel Huber, a trzeci Niemiec Karl Geiger. Konkurs wygrała Austria przed Niemcami i Polską.

W piątkowych kwalifikacjach Kubacki był piąty, ale nie skakał tak dobrze jak w sobotę. - Dzisiejsze skoki już dużo lepsze. Zdecydowanie lepiej noga pchała, z tego jestem zadowolony. Wczoraj nie mogłem się rozpędzić w kwalifikacjach, ale dziś solidne skoki i to pokazuje, że mimo wszystko mogłem być spokojny przed sezonem - cieszył się nasz czołowy skoczek.

Trzecie miejsce polskiej drużyny to sukces? - Apetyty były na więcej, ale jesteśmy na podium, rozpoczynamy sezon od dekoracji. Szkoda, że nie było kibiców, troszkę było (śmiech) - powiedział Kubacki, mając na myśli garstkę fanów, oglądających konkurs z krzaków poza skocznią.



- Ale nie jest to samo, co zwykle. Mimo to przyjemnie było stanąć na podium, zwłaszcza po tak długiej przerwie jak od poprzedniej zimy - dodał.



Zdjęcie Kibice poza skocznią oglądający konkurs w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP

- Poziom całego konkursu był bardzo wysoki, to nie były jakieś pojedyncze wyskoki. Przyjemnie się przy takim poziomie rywalizuje. To pokazuje, że jeszcze trzeba pracować - podkreślił Kubacki.

Nasz skoczek nie przywiązuje wielkiej wagi do indywidualnych miejsc w konkursie drużynowym.



- Dobrym prognostykiem są skoki, jakie dzisiaj oddawałem. A co do miejsca indywidualnie... To jest drużynówka, można sobie to wyliczać i tym poprawiać humor - podkreślił. - W niedzielę trzeba przyjść i znów skakać na sto procent swoich możliwości. Nie mam żadnych przywilejów przez to, że dzisiaj dobrze skakałem.



Kiedy nasz skoczek cieszył się z tak udanych prób jak w sobotę?



- Przez ostatnie dwa-trzy tygodnie zgrupowań nie było tak dobrych skoków jak dzisiaj. Czy dawno? Pojęcie względne. Noga od treningów dostawała swoje, więc potrzebowała regeneracji i doszła do siebie na dzisiaj - powiedział.

W niedzielę o 16 w Wiśle konkurs indywidualny z udziałem 11 polskich skoczków, w tym Dawida Kubackiego.



Z Wisły Waldemar Stelmach

Zdjęcie Dawid Kubacki podczas konkursu drużynowego w Wiśle / Grzegorz Momot / PAP