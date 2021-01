Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Willingen. Zwyciężył lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud.

W pierwszej serii najlepiej z Polaków spisał się Kamil Stoch. Lider naszej kadry skoczył 142,5 m i zajmował czwarte miejsce.



W dziesiątce był jeszcze Dawid Kubacki. Skok na 138,5 m dał mu ósmą pozycję.



Klemens Murańka, który w piątek pobił rekord skoczni, tym razem zaprezentował się dużo gorzej. Wylądował na 125 m i nie zakwalifikował się do drugiej serii. Znalazł się na 32. miejscu.



Na jednym skoku swój występ zakończył też Aleksander Zniszczoł. Skoczył pół metra bliżej od Murańki i znalazł się dwie pozycje niżej.



Zwycięzca kwalifikacji Andrzej Stękała też nie skakał tak spektakularnie. W pierwszej próbie wylądował na 127 m i był 21.



Lepiej spisał się Piotr Żyła. Zawodnik z Wisły o pół metra przekroczył punkt K ulokowany na 130 m i zajmował 15. pozycję.



Awans wywalczył jeszcze Jakub Wolny. Skok na 127 m dał mu 27. lokatę.





Na półmetku prowadził lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud. Norweg skoczył 147,5 m, co było najdłuższym skokiem. Uzyskał 144,8 pkt. Tylko o 0,4 pkt wyprzedzał swojego rodaka Daniela Andre Tandego, a o 4,6 pkt Bora Pavlovcicia. Stoch tracił do Graneruda 4,9 pkt.



Jako pierwszy z Polaków w drugiej serii skakał Jakub Wolny. Znacznie się poprawił, lądując na 138 m. Ostatecznie zajął 17. miejsce.



Za Wolnego spadł Stękała. W drugim skoku uzyskał 132,5 m. Dało mu to 20. pozycję. W efekcie stracił prowadzenie w cyklu Willingen Six.



Bardzo dobrze spisał się za to Żyła. W drugiej próbie lądował na 141 m. Pozwoliło mu to awansować do pierwszej dziesiątki, na dziewiątą lokatę.



Kubacki lądował metr bliżej. Długo prowadził. Wyprzedził go dopiero Stoch, który skoczył 135,5 m. Ostatecznie Kubacki znalazł się na piątej pozycji.



Z kolei Stoch znalazł się na podium. Zajął trzecie miejsce.



Granerud potwierdził klasę. Utrzymał prowadzenie z pierwszej serii. W drugiej serii skoczył 145,5 m i pewnie zwyciężył, obejmując też fotel lidera w Willingen Six. Na drugiej pozycji znalazł się Daniel Andre Tande.



MP

