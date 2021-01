Skoki narciarskie - PŚ w Willingen. Tylko 55 zawodników wzięło udział w kwalifikacjach

Coraz mniej zawodników bierze udział w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata - w piątek w Willingen było ich zaledwie 55. Można odnieść wrażenie, że jedyną motywacją organizatorów do ich rozegrania jest turniej Willingen Six.

Czasy, w których w kwalifikacjach odpadało nawet 20 zawodników, odeszły już w niepamięć. W zawodach PŚ utrzymuje się niepokojąca tendencja - do kwalifikacji przystępuje coraz mniej zawodników, a przegranych eliminacji coraz częściej można policzyć na palcach jednej ręki.



W piątek w Willingen było ich zaledwie pięciu - dwóch reprezentantów Kazachstanu, dowołany awaryjnie do reprezentacji Słowenii Lovro Kos, zdyskwalifikowany Szwajcar Dominik Peter oraz Czech Viktor Polaszek.



Można odnieść wrażenie, że FIS niczego nie straciłby, dopuszczając do konkursu wszystkich zawodników. Zwłaszcza, że w trwającym sezonie dochodziło już do takich przypadków, jak w Titisee-Neustadt, gdzie do kwalifikacji przystępowało... 50 zawodników.



Dlatego też organizatorzy szukają innych sposobów, by uatrakcyjnić kwalifikacje, zwłaszcza, że niektóre telewizje płacą za transmisje z tych wydarzeń. W Titisee-Neustadt przemianowano je na prolog, oferując zwycięzcy 3000 franków szwajcarskich.

Podobnie jest w Willingen, gdzie organizatorzy utworzyli miniturniej pod nazwą Willingen Six - we wcześniejszych latach znany jako Willingen Five. W turnieju będą sumowane punkty z obu konkursów indywidualnych oraz obu kwalifikacji.



Pierwszym liderem cyklu został Andrzej Stękała, zwycięzca piątkowych kwalifikacji, który skoczył podczas nich aż 152 m. Jeszcze dalej poszybował piąty w klasyfikacji Klemens Murańka, ustanawiając nowy rekord skoczni - 153 m!

