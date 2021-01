Robert Johansson wygrał serię próbną przed sobotnim konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni w Willigen. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzeci był Daniel Huber. Początek zawodów o 16. Relacja w Interii.

Johansson nie oddał wprawdzie najdłuższego skoku, lecz 141,5 metra wystarczyło mu do zwycięstwa. O pół metra krótszy był lot Kamila Stocha, który stracił do Norwega 0,9 pkt. Huber podobnie jak skok poszybował 141 m, ale jego strata do Polaka wyniosła aż 4.4 pkt. Czwarty był lider Pucharu Świata - Halvor Egner Granerud.



Klemens Murańka, który w piątkowych kwalifikacjach pofrunął 153 m, ustanawiając nowy rekord skoczni, tym razem nie poradził sobie tak dobrze. Skoczył 125 m i zajął 38. miejsce.



Nieco bliżej wylądował Jakub Wolny (123,5 m), a mimo to uplasował się na 29. lokacie. Lepiej od niego poradzili sobie 26. Aleksander Zniszczoł (129,5 m), 17. Dawid Kubacki (127 m) oraz 16. Andrzej Stękała (126 m).



Piotr Żyła o pół metra przekroczył granicę 130. metra i znalazł się na dziewiątej pozycji.

