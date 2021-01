Skoki narciarskie. PŚ w Willingen. Klemens Murańka: To był skok "petarda", nie spodziewałem się tego

Klemens Murańka świetnie zaprezentował się w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Willingen. Polak poszybował na 153 metry i ustanowił nowy rekord skoczni, w rozmowie z "Eurosportem" nie krył euforii i zadowolenia.

- Sam się nie spodziewałem aż takich dobrych skoków, po przyjeździe tutaj. Wiedziałem, że troszeczkę potrenowałem w Zakopanym. Tutaj naprawdę był fajny solidny skok, jeszcze rekord skoczni to już w ogóle - stwierdził Murańka, który swoim skokiem pobił siedmioletni najlepszy na tym obiekcie wyczyn Jurija Tepesa, a wcześniej Janne Ahonena.

Murańka mógł w tym sezonie mówić o pechu. Z powodu zakażenia koronawirusem nie wziął udziału w Turnieju Czterech Skoczni mimo wcześniejszego powołania od selekcjonera. Skoczek sam nazwał swój występ "powrotem z przytupem".

Do jego osiągnięcia zbliżył się Andrzej Stękała (skoczył o metr krócej), co Murańka skwitował - Powiedziałem mu, że jeszcze musi trochę potrenować - zażartował na antenie "Eurosportu".

- Można powiedzieć że to był taki skok "petarda". Po samym wyjściu z progu czułem, że to będzie dobry skok, ale nie liczyłem, że aż tak daleki. Dostałem fajną poduszkę pod narty. Sam nawet nie jestem sobie w stanie przypomnieć jak to było - opisał wrażenia z rekordowego skoku Murańka.



MR