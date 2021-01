Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w sobotnich zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Lepszy od Polaka był tylko duet Norwegów - Halvor Egner Granerud oraz Daniel Andre Tande. Zawodnik z Zębu przyznał, że podczas konkursu skakało mu się znacznie lepiej niż w trakcie piątkowych kwalifikacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch trzeci w Willingen. Wideo © 2021 Associated Press

W pierwszej serii Stoch pofrunął 142,5 m, co dało mu czwartą lokatę na półmetku rywalizacji. W drugiej turze skoczył krócej - 135,5 m - ale to wystarczyło, by awansować na trzecie miejsce i stanąć na podium.

Reklama

- Podium to zawsze świetna rzecz, świetna nagroda. Cieszę się dziś jednak przede wszystkim ze skoków. Skakało mi się lepiej niż wczoraj. Było więcej przekonania i energii na progu, a lot to była już przyjemność i zabawa - przyznał Stoch w rozmowie z TVP Sport.

Nasz reprezentant zanotował sporą poprawę względem piątkowych kwalifikacji, w których osiągnął 129,5 m i był 29. Na tak ogromny progres wpływ miała nie tylko forma Stocha.

- Popatrzmy też na aurę. Wczoraj to było nie wiadomo co, padało z nieba, dzisiaj mamy zimową pogodę, mróz i warunki są zupełnie inne - stwierdził zawodnik z Zębu.

Stoch nieźle poradził sobie już w serii próbnej, w której był drugi, co podbudowało go psychicznie.

- Takie skoki zawsze dają pewność siebie. Dzisiaj rano analizowaliśmy to, co działo się wczoraj. To są drobne detale, które robią różnice. To dało mi poczucie, że wykonałem krok do przodu - powiedział Stoch.

TB





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!