Tym razem pucharowe podium nie dla Polaków. Najlepszy z "Biało-Czerwonych" zajął w Titisee-Neustadt szóstą lokatę. Okazał się nim Dawid Kubacki, który myślami był już w domu - przy nowo narodzonej córce Zuzannie.

Dzień wcześniej na tym samym obiekcie Kubacki był siódmy. W niedzielę poprawił się zatem o jedną lokatę. Nie narzekał, mimo że apetyty były na kolejne podium.



- Jest lepiej niż wczoraj i to trzeba uznać za pozytyw - powiedział w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Drugi skok, tak "na czucie", był fajny, ale popełniłem błąd w locie. "Przepakowałem" trochę w powietrzu i dlatego to lądowanie było niezbyt urodziwe. Straciłem przez to parę punktów i parę metrów.

W pierwszej próbie Kubacki uzyskał 134 m, w drugiej lądował trzy metry dalej. Wydawało się, że koledzy z kadry w pewnym momencie doskoczyli do niego, żeby mu gratulować. Tymczasem...



- Spieszyli mnie powyśmiewać trochę - oznajmił Kubacki. - Troszkę mi się dostało za te błędy. I jeszcze mi się dostanie. Powtórki będą krążyć po Internecie i pewnie będą mi to przypominać.

Myślami 30-latek jest już od wielu dni w domu. Dwa tygodnie nie widział się z najbliższymi. W trakcie Turnieju Czterech Skoczni na świat przyszło jego pierwsze dziecko - córka Zuzanna.



- Zobaczę ją za 12 godzin z hakiem! - ożywił się. - Jedziemy do Polski przez noc. Na rano powinienem być w domu i wreszcie córkę zobaczę. To będzie dla mnie wyjątkowy czas. Dobrze, że kolejne konkursy są już w Polsce. Odpada kolejna długa podróż.

Zawody w Zakopanem, przewidziane na najbliższy weekend, z powodu pandemii odbędą się oczywiście bez udziału kibiców.



- Trzeba to jakoś przeżyć, odżałować i żyć nadzieją, że niedługo będziemy na skoczniach razem z kibicami. W przyszłym sezonie, a może już latem - zakończył optymistycznie Kubacki.

UKi

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 948 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 684 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 622 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 473 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 469 pkt 6. Karl Geiger (Niemcy) 391 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 388 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 375 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 337 okt 10. Yukiya Sato (Japonia) 326 pkt ... 14. Andrzej Stękała (Polska) 250 30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 79 34. Jakub Wolny (Polska) 69 38. Paweł Wąsek (Polska) 59 39. Klemens Murańka (Polska) 57 51. Maciej Kot (Polska) 17 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 2398 pkt 2. Norwegia 2380 pkt 3. Niemcy 2036 pkt 4. Austria 1463 pkt 5. Słowenia 1088 pkt 6. Japonia 1064 pkt 7. Rosja 259 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt 9. Finlandia 110 pkt 10. Kanada 100 pkt 11. Estonia 34 pkt 12. Włochy 8 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt