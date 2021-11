Szansę na punkty w głównych zawodach miało pięciu Polaków. Tylu awansowało do niedzielnego konkursu. Największą niespodzianką był brak Halvora Egnera Graneruda, który drugi raz w tym sezonie nie przebrnął przez kwalifikacje.

Pierwszym z Polaków, który prezentował swoje umiejętności był Jakub Wolny, a jego skok należał do tych lepszych we wstępnej części rywalizacji (130 metrów) i w późniejszej części dał mu awans do drugiej rundy. Pięć metrów bliżej wylądował Aleksander Zniszczoł i jego losy były niemal przesądzone (brak możliwości udziału w drugiej serii).

Jako pierwszy dystans 140 metrów osiągnął najlepszy z Polaków w kwalifikacjach Piotr Żyła potwierdzając swoją wysoką formę. Żyła znalazł się na pozycji lidera, choć na krótko, dwie próby później jeszcze dalej skoczył Peter Prevc i to on prowadził.

Drugi z braci Prevców kilkanaście minut później także skoczył świetnie, ale na czele po pierwszej rundzie był Anże Laniszek po próbie na 147 metrów. Słoweńcy mieli dwa razy więcej skoczków w czołowej dziesiątce (czterech), niż Polacy w całej drugiej serii (dwóch).

W ekipie "Biało-Czerwonych" najbardziej, i to nie pierwszy raz w sezonie, rozczarowali Kamil Stoch (121,5 m) i Dawid Kubacki (125,5 m). Obaj oddali słabsze skoki, tego pierwszego mogły tłumaczyć kiepskie warunki atmosferyczne. Uzyskane odległości nie pozwoliły im na udział w drugiej rundzie.

Wolny, który po pierwszej serii był 28., w drugiej skoczył 132 metry. Było lepiej niż w pierwszej próbie, co znalazło odzwierciedlenie w zajmowanym miejscu, poprawił się aż o pięć lokat - ostatecznie był 23.



Znać o sobie dawał zwiększający swoją moc wiatr, który przez kilkanaście minut storpedował zmagania. Rywalizację wznowiono, ale z zmiennym wiatrem wielu skoczków sobie nie poradziło. W tym gronie znalazł się między innymi Żyła, który uzyskał tylko 112 metrów i na koniec zajął miejsce nawet gorsze niż Wolny (27).

Walka o zwycięstwo rozegrała się między duetem niemieckim i słoweńskimi skoczkami z czołówki pierwszej rundy. Dłuższą chwilę prowadził Marius Lindvik z Norwegii, ale przebił go lider cyklu Karl Geiger. Ostatnie słowo należało do Laniszka, którego organizatorzy długo "przetrzymali" przed skokiem, ale nie wybili go tym z rytmu.



Słoweniec wylądował na 135 metrze, co wystarczyło mu do pierwszego w karierze zwycięstwa w konkursie tej rangi. Laniszek wyprzedził Geigera i Eisenbichlera, a Słoweńcy niemal dorównali Niemcom pod względem liczby zawodników w TOP 10 (trzech Słoweńców, czterech Niemców).



Wyniki niemieckiego konkursu PŚ w Ruce:

1. Anże Laniszek (Słowenia)

2. Karl Geiger (Niemcy)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy)



-



23. Jakub Wolny (Polska)

27. Piotr Żyła (Polska)



-



41. Kamil Stoch (Polska)

42. Aleksander Zniszczoł (Polska)

44. Dawid Kubacki (Polska)





