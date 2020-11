Pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa wśród reprezentantów Austrii wykluczyły pierwszy skład z rywalizacji w PŚ w Ruce. Do Finlandii lecą w zastępstwie zawodnicy z zaplecza. Wśród zakażonych jest między innymi trener Andreas Widhoelzl oraz Gregor Schlierenzauer.

Jeszcze w niedzielę Austriacy uczestniczyli w pierwszych w tym sezonie zawodach PŚ w Wiśle. Drużynowo zwyciężyli w składzie: Michael Hayboeck, Aschenwald, Daniel Huber, Stefan Kraft, zaś indywidualnie trzecie miejsce zajął Huber.

Koronawirus storpedował dalsze pucharowe plany austriackiej kadry. Tamtejszy związek narciarski poinformował o pozytywnych wynikach testów na koronawirusa u kilku osób.

W izolacji domowej po uzyskaniu dodatniego wyniku pozostają trener: Andreas Widhoelzl, jego asystent Robert Treitinger, a także Gregor Schlierenzauer oraz Philipp Aschenwald. Stan zdrowia tej trójki jest dobry, poza drobnymi objawami chorobowymi.

Dla bezpieczeństwa reszta pierwszego składu, m.in. Kraft i Huber, nie uda się na zawody do fińskiej Ruki. Wszystko po to, aby ograniczyć ryzyko i przede wszystkim umożliwić powrót do pucharowej rywalizacji od zawodów w Niżnym Tagile.

W zamian za czołówkę reprezentacji, do Ruki polecą: Manuel Fettner, David Haagen, Timon-Pascal Kahofer, Clemens Leitner, Markus Schiffner oraz Marco Woergoetter.

Zawody w Finlandii odbędą się w najbliższy weekend.

