Organizatorzy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rasnovie (Rumunia) poinformowali, że planowane w dniach 18-20 lutego konkursy dojdą do skutku. Poinformował o tym dziennikarz "TVP Sport", Mateusz Leleń. Oznacza to, że do skutku dojdzie jedyny w tym sezonie mikst.

W Rasnovie ma się odbyć mikst, i konkurs indywidualny mężczyzn i dwa konkursy kobiet. Rumuni mają jednak poważne problemy z przygotowaniem obiektu z uwagi na wysokie temperatury. Dziś termometry pokazywały w tej miejscowości 11 stopni Celsjusza.

Jak donosi Leleń, ostatecznie organizacja konkursów nie jest już w żaden sposób zagrożona. - Prognozy pogody są optymistyczne, skocznię uda się przygotować - napisał na Twitterze.



Być może wpływ na to ma fakt, że prognozowane jest w tamtym regionie bardzo duże ochłodzenie. Już w najbliższy piątek temperatura ma spaść do -8 stopni.

18 lutego ma się na skoczni HS97 odbyć konkurs PŚ kobiet, a dzień później - kolejny. Tego samego dnia indywidualną rywalizację stoczą też mężczyźni. Na sobotę, 29 lutego planowany jest jedyny w tym sezonie mikst.





