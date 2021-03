Organizatorzy konkursów Pucharu Świata w Planicy opublikowali dokładny program zmagań. Rywalizacja na Letalnicy zwieńczy walkę w sezonie 2020/2021. Co ciekawe, na starcie może zabraknąć lidera klasyfikacji generalnej, Halvora Egnera Graneruda.

Pierwotnie w Słowenii miały się odbyć trzy konkursy - dwa indywidualne i jeden drużynowy, lecz wobec odwołania całego cyklu Raw Air władze Międzynarodowej Federacji Narciarskiej doszły z organizatorami do porozumienia w kwestii organizacji dodatkowych zmagań indywidualnych.

Planica: Wszystko rozpocznie się od testów

Wszystko rozpocznie się 23 marca (wtorek) testami obiektu, jakie przeprowadzą przedskoczkowie. Dzień później na skoczni pojawią się zawodnicy, którzy stoczą walkę w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu indywidualnego.

Zmagania 25 marca rozpoczną się o godzinie 15, podobnie, jak dzień później, kiedy zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. 27 marca do walki staną drużyny, a pora rywalizacji zmieni się na godzinę 10.



O tej samej porze zacznie się kończący sezon, niedzielny (28 marca), trzeci konkurs indywidualny, po którym wręczona zostanie Kryształowa Kula. Tę zapewnił już sobie Halvor Egner Granerud (Norwegia).



Co ciekawe, lider "generalki" wciąż nie jest pewien, czy stanie na starcie zmagań. Powodem jest zakażenie koronawirusem i fakt, że od zakończenia izolacji może mieć zbyt mało czasu, by przygotować się do walki na tak, jak to określił, "przerażającej" skoczni. Jak zaznaczył, nie chce przystępować do niej "z marszu".

Program zawodów w Planicy:

Wtorek, 23 marca



15:30 - Test skoczni



19:00 - Odprawa techniczna

Środa, 24 marca



14:00 - Oficjalny trening



16:30 - Kwalifikacje

Czwartek, 25 marca



14:00 - Seria próbna



15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Piątek, 26 marca



13:30 - Kwalifikacje



15:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Sobota, 27 marca



9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 28 marca



9:00 - Seria próbna

10:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego (30 najlepszych skoczków sezonu)



