Fani skoków narciarskich z niepokojem oczekują na wieści w sprawie stanu zdrowia Daniela-Andre Tandego. Norweg podczas czwartkowej serii próbnej na "mamucie" w Planicy zaliczył koszmarny wypadek i natychmiast trafił do szpitala. Trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl stwierdził, że powodem przerażających scen był błąd samego zawodnika.

Według ostatnich informacji, w sobotę miał rozpocząć się proces wybudzania Tandego ze śpiączki farmakologicznej , w którą został wprowadzony po potwornym upadku, do którego doszło w czwartek.

Skok Norwega wyglądał koszmarnie i zakończył się upadkiem z dużej wysokości. Norweg runął na bulę i bezwładnie zsunął się na sam dół zeskoku. Wokół niego natychmiast pojawiły się służby medyczne.



27-latek trafił do szpitala w Lublanie. Badania nie wykazały uszkodzeń mózgu, lecz złamanie obojczyka i przebicie płuca.





Tande sam zawinił przy swoim koszmarnym wypadku?

Co dokładnie wydarzyło się w powietrzu? Na to pytanie próbował odpowiedzieć sobie norweski sztab, analizując koszmarną próbę Tandego. Wyciągniętymi wnioskami podzielił się w rozmowie z "Bildem" trener Alexander Stoeckl.



- Przeanalizowaliśmy nagranie. To była wina zawodnika. Dość szeroko rozłożył narty, oparł się na nich, a potem stracił z nimi kontakt. Nie można znaleźć niczego poza jego własną winą - stwierdził doświadczony szkoleniowiec.



Wciąż oczekujemy na kolejne wieści w sprawie stanu zdrowia Tandego.



