Jewgienij Klimow po skoku w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Planicy pokazał tzw. "gest Kozakiewicza".

27-letni zawodnik, który na swoim koncie ma już nawet zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata, w obecnym sezonie spisywał się przeciętnie. Jego najlepszy wynik to siódma lokata podczas jednego z konkursów w Niżnym Tagile.

Klimow zadbał jednak o to, by było o nim głośno. W pierwszej serii konkursu w Planicy, po swoim skoku na odległość aż 228 metrów wykonał słynny, tzw. "gest Kozakiewicza". Nie do końca wiadomo, do kogo był on skierowany. Zagadką jest też, czy zawodnik zostanie w jakikolwiek sposób ukarany.



Zmagania na Letalnicy toczą się w trudnych warunkach, przy silnie wiejącym wietrze, który utrudnia płynne przeprowadzenie rywalizacji. Relację "na żywo" śledzić można TUTAJ.



TC