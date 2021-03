Michal Doleżal przed kamerą "Eurosportu" podsumował sezon 2020/2021. Jego zdaniem był on udany, a jednym z najważniejszych jego aspektów było połączenie kadr narodowych.

- Ten sezon był udany. Kamil zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ, wygrał Turniej Czterech Skoczni, mamy medale mistrzostw świata. Daliśmy kibicom sporo emocji - ocenił czeski szkoleniowiec.

Lekki niedosyt pozostawał jedynie z uwagi na niezbyt udany występ w Planicy. Doleżal przyznał, że liczył na podium w konkursie drużynowym.



- Wszyscy chcieliśmy zakończyć ten sezon podium. Było nas na to stać, nie udało się. To są detale - komentował.



Bardzo pozytywnie trener wypowiedział się z kolei na temat połączenia kadr narodowych, które zaowocowało sukcesami szerokiej grupy skoczków. Doleżal zadecydował o tym przed sezonem.



- Coś się ruszyło, coś się zmieniło i poszło to w dobrą stronę. 11 zawodników było "w punktach PŚ", 8 weszło do "10" - wyliczał, dodając jednak w swoim stylu, że "wciąż są rezerwy".



