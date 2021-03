Niedzielny konkurs indywidualny po zaciętej walce wygrał Karl Geiger, co przełożyło się na potrójny triumf Niemca. 28-latek wygrał konkurs, małą Kryształową Kulę oraz został triumfatorem Planica 7. Polscy skoczkowie nie zaprezentowali się najlepiej i ostatecznie najlepszy spośród Orłów był Piotr Żyła, który zajął 13. miejsce. Ozdobą zawodów był skok Bora Pavlovcicia z pierwszej serii, który poszybował aż 249,5 metra.

Pierwsza seria indywidualnych zmagań w niedzielę na Letalnicy przyniosła sporo emocji i najdłuższe skoki całego weekendu. Nie zawiedli faworyci, po pierwszej serii prowadził Ryoyu Kobayashi, który skoczył z 10. platformy 242 metry.



To nie był jednak najdalszy skok tej rundy. Wcześniej z dalszych "bramek" skoczyli Bor Pavlovczić, dotychczasowy lider cyklu Planica 7 uzyskał 249,5 metra. Lądowanie na 245 metrze ustał Michael Hayboeck.



Do tego wysokiego poziomu nie dostosowali się Polacy. Z pierwszych skoków "Biało-Czerwonych" najlepiej wyszło to Piotrowi Żyle, ale 226,5 metra wystarczyło tylko na 16. miejsce.

Na miejscach 18-19-20 sklasyfikowani zostali Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Kamil Stoch (podobne skoki 219, 219 i 216,5 m.). Jakub Wolny osiągnął 212 metrów i był 26. Ostatni w całej stawce był Klemens Murańka, skoczył najkrócej z wszystkich 200,5 metra.



Skakanie w drugiej serii rozpoczął Murańka, który poradził sobie gorzej niż przed przerwą i wylądował na 189 metrze. Kolejny spośród Orłów skakał Wolny i poszybował na 216,5 metra.



Wystrzelić nadal nie mógł również Stoch. 33-latek skoczył słabiej niż w pierwszej serii i poleciał na 206,5 metra. Podobnie jak w konkursie drużynowym - tak i w indywidulanym, o wiele dalej pofrunął Stękała - 222 metry.

Wyniku 25-latka nie poprawił Kubacki i wylądował 216 metrze. Względem pierwszej serii swój wynik zdecydowanie poprawił Żyła. Skoczek oddał daleki skok i poszybował na 230,5 metra, lecz nie zagwarantowało mu to miejsca w czołowej dziesiątce.



Karl Geiger triumfuje w Planicy! Słabe loty polskich skoczków

W drugiej serii na życzenie Stefana Horngachera obniżono o jedną pozycję belkę, co w pełni wykorzystał Markus Eisenbichler i po skoku na 230 metrów chwilowo objął prowadzenie. Znakomitego wyniku z pierwszej części zawodów nie powtórzył Pavlovczić i wylądował na 218 metrze.



Walkę o pierwsze miejsce wygrał ostatecznie Karl Geiger - 232,5 metra. Drugie miejsce należało natomiast do Ryoyu Kobayashiego, który wylądował na 217 metrze. Podium uzupełnił Eisenbichler.



Najwyżej z Orłów uplasował się Żyła i zajął 13. miejsce. Kubacki był 18., Stoch 20., Wolny 26., a Murańka zajął ostatnią 29. lokatę.



Wyniki:

Zdjęcie Wyniki niedzielnego konkursu indywidualnego (źródło: FIS) / INTERIA.PL

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1572 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1190 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 955 pkt 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 919 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 884 pkt 6. Karl Geiger (Niemcy) 826 pkt 7. Piotr Żyła (Polska) 825 pkt 8. Dawid Kubacki (Polska) 786 pkt 9. Anže Lanišek (Słowenia) 775 pkt 10. Marius Lindvik (Norwegia) 612 pkt ... 16. Andrzej Stękała (Polska) 473 27. Jakub Wolny

(Polska) 195 31. Klemens Murańka

(Polska) 141 40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 45. Paweł Wąsek (Polska) 62 58. Maciej Kot (Polska) 17 74. Stefan Hula (Polska) 2 76. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 5353 pkt 2. Polska 4671 pkt 3. Niemcy 4164 pkt 4. Austria 3427 pkt 5. Słowenia 3101 pkt 6. Japonia 2982 pkt 7. Rosja 579 pkt 8. Szwajcaria 501 pkt 9. Finlandia 340 pkt 10. Kanada 116 pkt 11. Estonia 63 pkt 12. Francja 25 pkt 13. Bułgaria 19 pkt 14. Włochy 9 pkt 15. Czechy 6 pkt 16. USA 3 pkt

