Po znakomitym sezonie Halvor Egner Granerud znalazł się na szczycie klasyfikacji generalnej PŚ w skokach. Norweg nie dał szans swoim rywalom i pewnie przez dłuższy czas utrzymywał pozycję lidera. - On nigdy się nie poddaje i nie jest zadowolony - zdradził trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl.

W poprzednim sezonie niewielu kibiców i ekspertów przypuszczało, że Halvor Egner Granerud zdominuje klasyfikację PŚ w skokach. Norweg miał w tym sezonie różne momenty, lecz finalnie udało mu się zdobyć 1572 punkty w 25 występach.



- On ma w sobie bardzo dużo pokory. Sposób, w jaki dziś radzi sobie na skoczni, na pewno nie będzie dla niego wystarczający już dzień później. Nigdy się nie poddaje i nie jest zadowolony z tego, co potrafi - wytłumaczył sukces Graneruda trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl, cytowany przez "nrk.no".



- Jeśli coś ma być prawidłowe, to najpierw należy wykonać dobrą robotę. Chociaż wszystko poszło bardzo dobrze to stałem się o wiele bardziej surowy wobec siebie - stwierdził sam skoczek.

Norwedzy zachwyceni Granerudem! "On ma obsesję na punkcie szczegółów"

Granerud w poprzednim sezonie aż 11 razy wygrał konkursy PŚ, a 13 razy stawał na podium.



- On uzależnił się od skoków i ma obsesję na punkcie szczegółów - oceniają jego postawę norwescy dziennikarze.



Norweg objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej 5 grudnia (po trzech konkursach) i od tego czasu ciągle utrzymywał się na prowadzeniu.



PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1572 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1190 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 955 pkt 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 919 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 884 pkt 6. Karl Geiger (Niemcy) 826 pkt 7. Piotr Żyła (Polska) 825 pkt 8. Dawid Kubacki (Polska) 786 pkt 9. Anže Lanišek (Słowenia) 775 pkt 10. Marius Lindvik (Norwegia) 612 pkt ... 16. Andrzej Stękała (Polska) 473 27. Jakub Wolny

(Polska) 195 31. Klemens Murańka

(Polska) 141 40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 45. Paweł Wąsek (Polska) 62 58. Maciej Kot (Polska) 17 74. Stefan Hula (Polska) 2 76. Tomasz Pilch (Polska) 1

