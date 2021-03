- To był najlepszy sezon w moim wykonaniu i mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze - powiedział Andrzej Stękała po dzisiejszym konkursie indywidualnym. Skoczek ocenił zimę w swoim wykonaniu i zapewnił, że ciężko przepracuje okres przygotowawczy.

Andrzej Stękała bardzo dobrze zaprezentował się podczas dzisiejszych konkursów. 25-latek skakał bardzo równo i udawało mu się lądować w okolicach 220 metra.



- Skoki były dziś bardzo dobre. Mam teraz wielką motywację i chcę walczyć przez lato oraz trenować, aby kolejna zima była jeszcze lepsza. Motywacji na pewno mi nie zabraknie - powiedział Stękała, w rozmowie z "Eurosportem".



- Jak będą gorsze chwilę, to zawsze będę mógł wrócić do wspomnień i uświadomić sobie, że warto dawać z siebie wszystko - dodał.

W czasie obecnego sezonu 25-latek po raz pierwszy stanął na podium. Stało się tak podczas konkursu w Zakopanem.

- Z poprzedniego sezonu mam dwa najbardziej wyjątkowe wspomnienia. Oczywiście Oberstdorf był super, ale zdecydowanie najlepiej będę wspominał Zakopane i Planicę. Zakopane - wiadomo, to było moje pierwsze podium. Planicę ze względu na to, że to były pierwsze lepsze skoki. Dawało mi to dużo super energii - stwierdził Stękała.



Sezon dla polskich skoczków był udany, lecz często w ich wypowiedziach pojawiały się wzmianki o niedosycie. Takie odczucia nie miał za to Stękała.



- Nie mogę tak powiedzieć. To był najlepszy sezon w moim wykonaniu i mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. Wiem tylko, że gdy przyjdą te gorsze chwilę, to nie można dać się wtedy omamić i trzeba wierzyć, że praca przynosi efekty - zakończył rozmowę skoczek.



Stękała finalnie uplasował się na 15. miejscu podczas dzisiejszego konkursu indywidualnego.

