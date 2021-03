Andrzej Stękała z zadowoleniem, ale także z niedosytem skomentował swój występ w czwartkowym konkursie w lotach na Letalnicy w Planicy. Nasz Orzeł zajął 18. miejsce. Odniósł się także do wypadku Daniela Andre Tandego, który obserwował na własne oczy.

Skoki narciarskie. PŚ w Planicy. Ryoyu Kobayashi w wielkim stylu wygrywa konkurs, Piotr Żyła 10.

Stękała najpierw odniósł się do swojej noty w tym konkursie, która wyniosła równe 400 punktów. I błyskotliwie zareagował. - Czyli ten konkurs na czwórkę - powiedział do kamery Eurosportu.



Dalej tak analizował: - Zepsułem skok w pierwszej serii. Może troszkę się napaliłem? Powiedziałbym, że tak śmiało puściłem się z belki, trochę wysoko tyłkiem dojechałem i nie wyszło to tak, jakbym chciał. Ale to dzień jak najbardziej na plus. Fajnie się lata i to jest fajne - stwierdził Stękała.

Stękała widział na własne oczy upadek Tandego

Zapytany, na ile trudno było mu poradzić sobie mentalnie po koszmarnym wypadku Daniela Andre Tandego, odparł: - Akurat mi się tak niestety "udało", że widziałem ten upadek. Trzeba szybko wyrzucić to z głowy, ale nie jest to proste, bo jednak to kolega zjechał na plecach. Jest to z tyłu głowy, ale trzeba myśleć pozytywnie. Nie można się temu dać zwariować, trzeba robić swoje, napiąć nogi i będzie git - zakończył Stękała.

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1544 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1098 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 944 pkt 4. Robert Johansson (Norwegia) 810 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 769 pkt 6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 759 pkt 7. Dawid Kubacki (Polska) 758 pkt 8. Anže Lanišek (Słowenia) 752 pkt 9. Karl Geiger (Niemcy) 626 pkt 10. Marius Lindvik (Norwegia) 612 pkt ... 16. Andrzej Stękała (Polska) 457 25. Jakub Wolny

(Polska) 164 31. Klemens Murańka

(Polska) 139 39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 44. Paweł Wąsek (Polska) 62 58. Maciej Kot (Polska) 17 73. Stefan Hula (Polska) 2 75. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 5075 pkt 2. Polska 4444 pkt 3. Niemcy 3617 pkt 4. Austria 3071 pkt 5. Słowenia 2659 pkt 6. Japonia 2497 pkt 7. Szwajcaria 501 pkt 8. Rosja 456 pkt 9. Finlandia 287 pkt 10. Kanada 116 pkt 11. Estonia 55 pkt 12. Francja 25 pkt 13. Bułgaria 19 pkt 14. Włochy 9 pkt 15. Czechy 6 pkt 16. USA 3 pkt

PŚ w lotach 2020/21 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 100 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 80 pkt 3. Karl Geiger (Niemcy) 60 pkt 4. Michael Hayboeck (Austria) 50 pkt 5. Bor Pavlovčič (Słowenia) 45 pkt 6. Daniel Huber (Austria) 40 pkt 7. Robert Johansson (Norwegia) 36 pkt 8. Domen Prevc (Słowenia) 32 pkt 9. Yukiya Sato (Japonia) 29 pkt 10. Piotr Żyła (Polska) 26 pkt ... 14. Jakub Wolny (Polska) 18 pkt 18. Andrzej Stękała (Polska) 13 pkt