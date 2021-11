Skoki narciarskie: PŚ w Niżnym Tagile. Piotr Żyła: Murańkę trzeba będzie zaopatrzyć w coś do jedzenia, a bardziej do picia

Skoki Narciarskie

Piotr Żyła zajął najlepsze miejsce z polskich skoczków w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Po konkursie był umiarkowanie zadowolony. Zdradził też, jak zamierza pomóc Klemensowi Murańce, który po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa przebywa w izolacji. – Trzeba będzie go zaopatrzyć w coś do jedzenia, a bardziej do picia, żeby nie zdziczał – powiedział Żyła w rozmowie z Eurosportem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie PŚ w Niżnym Tagile. Skrót sobotniego konkursu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport