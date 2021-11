Po pierwszym nieszczególnie udanym dla Polaków konkursie "Biało-Czerwoni" przystąpili do drugiego dnia zmagań z postanowieniem poprawy. Dobrą atmosferze w kadrze mąciły jedynie wieści dotyczące kolejnych testów PCR wykonywanych Klemensowi Murańce, który wcześniej miał pozytywny wynik.

Jako pierwszy z podopiecznych Michala Doleżala zaprezentował się Andrzej Stękała i po skoku na 113,5 metra był liderem, choć tylko do kolejnego zawodnika. Jakub Wolny nie pokazał się z dobrej strony i nie dorównał koledze - wylądował na 106 metrze - ale w efekcie dalszych słabych skoków rywali dało mu to awans. Nie udało się to Stefanowi Huli - zaledwie 100 metrów w jego wykonaniu nie dawało żadnych nadziei.

Puchar Świata w Niżnym Tagile. Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu

Piotr Żyła uzyskał 115 metrów, bardzo podobnie skoczył Kamil Stoch, który uplasował się o pozycję wyżej po skoku na 112 metrów. Najlepszy z polskich skoczków okazał się Dawid Kubacki, który podtrzymał regularną formę z sobotniego konkursu i "poleciał" na 117,5 m, co dało mu miejsce w czołowej 10.

Kwalifikacje padły łupem Markusa Eisenbichlera. Niemiec wygrał, choć nie skoczył najdalej - 120,5 metra. Najdłuższą odległość tej części rywalizacji wywalczył Robert Johansson, którego 122,5 metra uplasowało na trzeciej pozycji.

Po konkursie ogłoszono dyskwalifikacje Ryoyu Kobayashiego - z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Tym samym nie wystąpi w konkursie, a za niego "wskoczył" Markus Schiffnerowi.





Wyniki polskich skoczków w kwalifikacjach do PŚ w Niżnym Tagile (niedziela):

1. Markus Eisenbichler - 120,5 metra

2. Karl Geiger - 119,5 m

3. Robert Johansson - 122,5 m

-

8. Dawid Kubacki - 117,5 m

25. Kamil Stoch - 112 m

26. Piotr Żyła - 115 m

32. Andrzej Stękała - 113,5 m

45. Jakub Wolny - 106 m

-

55. Stefan Hula - 100 m

