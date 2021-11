Żadnych punktów w serii próbnej nie uzyskali Aleksandr Bażenow (Bułgaria) i Andrei Feldorean (Rumunia), ich skoki okazały się zbyt krótkie. Nieco lepiej poszło debiutującemu w głównych zawodach Ipcioglu Fatihowi Ardzie, który skoczył równo 100 metrów.



W połowie stawki poprzeczkę dosyć wysoko zawiesił Jan Hoerl, zbliżając się do odległości 130 metrów (dokładnie 128,5 m). Na próbę skoczyło też pięciu Polaków, którzy we wczorajszych kwalifikacjach awansowali do dalszej części rywalizacji.

Puchar Świata w Niżnym Tagile. Wyniki polskich skoczków w serii próbnej

Jako pierwszy zrobił to Jakub Wolny, uzyskując 115 metrów. O metr krócej wylądował Andrzej Stękała, identycznie zresztą jak Dawid Kubacki (obaj 114 m). Znacznie lepiej spisał się Piotr Żyła, osiągając dystans 122 metrów.

Hoerl utrzymywał się na prowadzeniu w serii próbnej aż do próby Karla Geigera na równo 130 metrów. Kamil Stoch osiągnął odległość 124,5 m. Ostatecznie wygrał Halvor Egner Granerud po locie na 133 metry.



Wczorajsze kwalifikacje wygrał Stoch. Sobotni konkurs rozpocznie się o godzinie 16, będą to inauguracyjne zawody Pucharu Świata. Relacja na żywo w Interii!



