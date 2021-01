Zwycięstwo Roberta Johanssona w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti nazwane zostało w Norwegii sukcesem z czkawką. Zdaniem mediów najlepszy zawodnik konkursu, Halvor Egner Granerud zamiast pewnego pierwszego miejsca zajął dopiero czwarte.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. PŚ w Lahti. Robert Johansson zwycięzcą, Polacy daleko. Wideo © 2021 Associated Press Skoki Narciarskie Skoki narciarskie - PŚ w Lahti. Robert Johansson wygrał konkurs indywidualny. Polacy daleko

Wszystko przez upadek przy lądowaniu w drugiej serii i bardzo niskie noty za styl.

Reklama

"Skok Graneruda na fantastyczną odległość 137,5 metra sprawił, że lądowanie odbyło się już na płaskiej części zeskoku i ustanie skoku było właściwie niemożliwe, lecz sędziowie byli wyjątkowo nieprzychylni i wystawili bardzo niskie noty" - skomentował kanał telewizji NRK.



Dziennik "Verdens Gang" uważa podobnie i poddał w wątpliwość bezstronność sędziów - "już w pierwszej serii przyznawali mniej punktów Granerudowi niż rywalom za podobny skok".



Granerud powiedział na antenie NRK: "jestem wściekły, gdyż kara za nieudane lądowanie była zbyt surowa. Zdecydowałem się więc po powrocie do domu poprosić norweskich sędziów o ocenę mojego skoku i wyjaśnienie tej sytuacji tak, abym zrozumiał dlaczego odebrano mi aż 34 punkty za styl".



"Być może to ja nie znam dobrze systemu punktowego, lub nie znam się na skokach dostatecznie dobrze i dlatego chcę tę sytuację wyjaśnić do końca" - dodał.



Skoki narciarskie - PŚ w Lahti. Robert Johansson wygrał konkurs indywidualny. Galeria 1 / 8 Podium po dzisiejszym konkursie indywidualnym: Robert Johansson, Markus Eisenbichler i Karl Geiger. Źródło: AFP Autor: JUSSI NUKARI udostępnij

Norweski sędzia Ole Walseth z 35-letnim doświadczeniem wyjaśnił portalowi "Nettavisen", że decyzja sędziów w Lahti była jednak słuszna. "Liczba odebranych punktów za lądowanie i upadek była według moich wyliczeń taka jak powinna być. Sorry Halvor, ale sędziowie w Lahti mieli rację" - powiedział.



Niedzielne zawody w Lahti wygrał Johansson przed Niemcami Markusem Eisenbichlerem oraz Karlem Geigerem. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 11.



Zbigniew Kuczyński

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 1006 pkt 2. Markus Eisenbichler 796 pkt 3. Kamil Stoch 661 pkt 4. Robert Johansson 535 pkt 5. Anże Laniszek 504 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 3496 pkt 2. Polska 3264 pkt 3. Niemcy 2746 pkt 4. Austria 2304 pkt 5. Słowenia 1707 pkt 6. Japonia 1616 pkt 7. Szwajcaria 355 pkt 8. Finlandia 279 pkt Zobacz pełną tabelę