- Dziś czegoś zabrakło, choć nie wiem czego. Zwłaszcza w drugiej fazie lotu coś zawodziło - skomentował swoje dzisiejsze skoki Kamil Stoch. Reprezentant Polski zajął zaskakująco niskie 16. miejsce podczas konkursu indywidualnego w Lahti.

Polscy skoczkowie nie zaliczą niedzielnego konkursu indywidualnego w Lahti do najlepszych. Żaden z nich nie zdołał uplasować się w czołowej dziesiątce. O wiele słabiej niż zazwyczaj poradził sobie również Kamil Stoch. 33-latek zajął 16. miejsce.



- Nie mogę powiedzieć, że było dziś fatalnie. Robię to co lubię i całkiem mi to wychodzi. Dziś czegoś zabrakło, choć nie wiem czego. Zwłaszcza w drugiej fazie lotu coś zawodziło - powiedział Stoch w rozmowie z "TVP Sport".



- Te skoki trzeba na spokojnie przeanalizować i wtedy stwierdzić, co mógłbym zrobić lepiej - dodał.



Za tydzień skoczkowie będą rywalizowali w Willingen. Stoch dodał, że nie będzie zbyt dużo czasu na wyciszenie.



- Trzeba trochę oczyścić głowę i wyciągnąć wnioski. Jutro wrócimy do domu, a w środę trzeba będzie znowu wyjeżdżać. Czasu na to nie będzie też zbyt wiele - zakończył rozmowę Stoch.



PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 1006 pkt 2. Markus Eisenbichler 796 pkt 3. Kamil Stoch 661 pkt 4. Robert Johansson 535 pkt 5. Anże Laniszek 504 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 3496 pkt 2. Polska 3264 pkt 3. Niemcy 2746 pkt 4. Austria 2304 pkt 5. Słowenia 1707 pkt 6. Japonia 1616 pkt 7. Szwajcaria 355 pkt 8. Finlandia 279 pkt Zobacz pełną tabelę