Na starcie prologu w Klingenthal stanęło 50 zawodników. W tym gronie jest siedmiu Polaków. Śledź relację na żywo z Interią!

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Do Klingenthal Polacy pojechali w następującym składzie: Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. W pierwszej sesji treningowej najlepszym z "Biało-Czerwonych" był Kubacki, który po skoku na 130 m, zajął piąte miejsce. Z kolei w drugiej sesji Żyła uzyskał 132 m, co dało mu czwartą lokatę.



W treningach zachwycał Halvor Egner Granerud. Norweg lądował odpowiednio na 136 oraz 151,5 m i wygrał obie serie.



Na liście startowej zawodów w Klingenthal znalazło się 50 zawodników. Dlatego organizatorzy, zamiast kwalifikacji, zdecydowali się na rozegranie prologu.

Przebieg prologu:

Prolog rozpoczął się z belki nr 19. Jako czwarty zasiadł na niej Tomasz Pilch. Polak skoczył 117 m i po swojej próbie zajmował drugie miejsce. O 4,6 pkt przegrywał z Denisem Korniłowem, który lądował dwa i pół metra dalej.



Rosjanina wyprzedził Bułgar Vladimir Zografski. Był pierwszym zawodnikiem, który przekroczył 120 m.. Zrobił to dokładnie o metr.



Zografski jednak szybko spadł, a wyprzedził go Thomas Aasen Markeng. Norweg też długo nie nacieszył się prowadzeniem, bo na pozycję lidera wyszedł Daiki Ito. Japończyk był pierwszym, który przekroczył punkt K. Skoczył 127 m.



Metr dalej skoczyli jednak Jan Hoerl i Timi Zajc. W efekcie pierwszy był Austriak, a Słoweniec drugi.



Chwilę później Domen Prevc o pół metra przekroczył granicę 130 m i objął prowadzenie.



Dobrze też skoczył Jakub Wolny. Wylądował na 130 m i zajmował trzecie miejsce. Liderem był z kolei Constantin Schmid, po skoku na 131,5 m.



Nieźle spisał się też Klemens Murańka. Przekroczył punkt K, skacząc 126,5 m.



Z kolei Keiichi Sato zmienił na prowadzeniu Schmida. Japończyk skoczył 132,5 m.



Świetnym lotem popisał się jednak Bor Pavlovcić. Sloweniec uzyskał aż 140,5 m. Co ważne, zrobił to w ładnym stylu. Dobrze też wylądował. Musiał więc wyjść na prowadzenie i tak też się stało. Z notą 145,4 pkt wskoczył na pozycję lidera.



Andrzej Stękała nie lądował aż tak daleko, ale mógł być zadowolony ze swojej próby. Skoczył bowiem 135 m i znalazł się za plecami Pavlovcicia. Tracił do Słoweńca 11,2 pkt.



