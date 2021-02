Trener reprezentacji Norwegii, Alexander Stoeckl podjął w finałowej serii niedzielnego konkursu w Klingenthal decyzję o obniżeniu belki startowej dla Halvora Egnera Graneruda. Młody skoczek zyskał na tym podwójnie, a komentarz szkoleniowca wskazuje, że do takiego ruchu "natchnął" go Dawid Kubacki.

Granerud, który w tym momencie zdecydowanie dominuje w rywalizacji, po pierwszej serii konkursu zajmował drugą pozycję, tracąc do liderującego Markusa Eisenbichlera 0,9 punktu. Przed finałowym skokiem Stoeckl zdecydował o obniżeniu mu belki startowej. Norweg mimo to poszybował aż 140,5 metra i zwyciężył.

