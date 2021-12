- Skoki w wykonaniu Piotra Żyły były blisko dobrych, Olka Zniszczoła skoki też nie wyglądały źle. Paweł Wąsek dostał szansę, nie przejmuje się, robi co się da, i widać że fajnie się pokazał. Kamil miał gorszy okres, ale to już za nami, dziś to pokazał, trzy równe skoki - powiedział Michal Doleżal na antenie Eurosportu, komentując skoki reprezentantów Polski w kwalifikacjach do PŚ w Klingenthal.

PŚ w Klingnenthal. Kadra skoczków okrojona, ale kwalifikacje udane

Na Puchar Świata do Klingenthal pojechali tylko Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Czterech innych skoczków - Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny - szukać będzie formy na obiekcie w Austrii pod okiem trenerów Macieja Maciusiaka i Grzegorza Sobczyka.

- Skoczkowie w Ramsau mają za sobą trzy treningi, miałem możliwość popatrzeć na wideo. Lepiej to wygląda, nie będę nic mówił do przodu, ale tak to widzę. Trzeba znaleźć swoje skoki i swoje czucie. Na razie wychodzi ta przerwa pozytywnie - zdradził trener polskiej reprezentacji skoczków narciarskich.

