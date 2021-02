Marcus Eisenbichler zakończył rywalizację w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Klingenthal na 9. pozycji. Dla Niemca, który zaliczył kapitalne otwarcie sezonu taki wynik jest dużym rozczarowaniem. Upust emocjom dał w rozmowie z rodzimymi mediami, niezwykle dosadnie komentując występ.

29-latek to aktualny mistrz świata na dużej skoczni (z 2019 roku). Obecny sezon otworzył dwoma zwycięstwami (w Wiśle i Kuusamo) oraz pozycją lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dotąd tylko dwukrotnie znalazł się poza czołową "10" zawodów, lecz mimo to jest wyraźnie rozgoryczony tym, że nie odnosi kolejnych zwycięstw.

