Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal wygrał Halvor Egner Granerud. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Kamil Stoch, który zakończył rywalizację na szósty miejscu. W finałowej serii Dawid Kubacki skoczył 146 metrów, tylko pół metra mniej niż wynosi oficjalny rekord skoczni, i zajął siodme miejsce.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Tylko trzech skoczków, którzy skoczyli poniżej 130 m zakwalifikowało się do drugiej serii. W tym gronie nie znaleźli się Klemens Murańka i Tomasz Pilch. Skoki na 121,5 i 120 m dały im odpowiednio 36. i 37. miejsce.

Do finałowej serii weszło pięciu Polaków. Najlepiej spisał się Kamil Stoch. Po skoku na 138 m zajmował czwarte miejsce, ale tracił tylko 0,1 pkt do podium.



Dawid Kubacki wylądował pół metra dalej. Miał jednak odjętych aż 11,9 pkt i znalazł się na 12. pozycji.



Andrzej Stękała był 18., po skoku na 132 m. Dwa metry dalej skoczył Jakub Wolny, ale miał dobre warunki, co wiązało się z dużą liczbą minusowych punktów i dlatego znalazł się na 22. pozycji.



Skok zepsuł z kolei Piotr Żyła. 128 m dało mu 25. miejsce.



Prowadził Markus Eisenbichler, który skoczył 138 m. Dwa metry bliżej lądował lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud i przegrywał z Niemcem o 0,9 pkt. Trzeci był Keiichi Sato.

Żyła poprawił się znacznie w swojej drugiej próbie, w której uzyskał 135,5 metra. Polski skoczek objął prowadzenie i poprawił końcowo swoją pozycję (wszedł do TOP20), co nie udało się Wolnemu - ten skoczył 128,5 metra.



Rady łącznej zdobyczy punktowej Żyły nie dał także Stękała. 127,5 metra uplasowało go za starszym kolegą z reprezentacji. Obu polskich skoczków "pogodził" Stefan Kraft, chwilę później przejmując pierwszą lokatę.



Rozmiar skoczni przekroczył Anże Laniszek, skacząc 142,5 metra, ale jeszcze dalej poszybował Kubacki. Mimo obniżonej do 13 poziomu belki nowotarżanin uzyskał 146 metrów, tylko pół metra zabrakło do wyrównania rekordu skoczni (należy do Michaela Uhrmanna).



Przed pierwszą dziesiątką skoczków ponownie obniżono platformę startową, na poziom 10 (a później 9), ale to nie przeszkodziło w oddawaniu dalekich skoków. Bor Pavlović wyrównał odległość Kubackiego.

Najlepszy z Polaków po pierwszej serii Kamil Stoch wylądował na 137. metrze i już wtedy jasnym stało się, że żaden podopiecznych Michala Doleżala nie znajdzie się na podium.



Halvor Egner Granerud po skoku na 140,5 metra objął prowadzenie, wyprzedzając Pavlovicia o 0,7 punktu. Ostatni skakał Eisenbichler, ale 141,5 metra nie wystarczyło by wygrać. Ze zwycięstwa mógł cieszyć się Granerud.



Wyniki niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Kligenthal:

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1406 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 977 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 845 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 665 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 661 pkt 6. Dawid Kubacki (Polska) 640 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 616 pkt 8. Karl Geiger (Niemcy) 489 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 482 pkt 10. Yukiya Sato (Japonia) 450 pkt ... 15. Andrzej Stękała (Polska) 354 25. Jakub Wolny

(Polska) 133 29. Klemens Murańka

(Polska) 112 36. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 40. Paweł Wąsek (Polska) 62 53. Maciej Kot (Polska) 17 67. Stefan Hula (Polska) 2 69. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Norwegia 4279 pkt 2. Polska 3912 pkt 3. Niemcy 3114 pkt 4. Austria 2544 pkt 5. Słowenia 2114 pkt 6. Japonia 1892 pkt 7. Szwajcaria 437 pkt 8. Rosja 302 pkt 9. Finlandia 287 pkt 10. Kanada 112 pkt 11. Estonia 45 pkt 12. Włochy 9 pkt 12. Bułgaria 9 pkt 14. Czechy 6 pkt 15. USA 3 pkt



