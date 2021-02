Halvor Egner Granerud zwyciężając w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Klingenthal może dołączyć do elitarnego grona zawodników, którzy wygrali w pojedynczym sezonie dziesięć lub więcej konkrusów.

Najwięcej zwycięstw w sezonie - 15 - odniósł Peter Prevc. Słoweniec zdominował sezon 2015/16. Po 13 wygranych zanotowali Austriak Gregor Schlierenzauer (2008/09) i Japończyk Ryoyu Kobayashi (2018/19), 12 Fin Janne Ahonen (2004/05), a po 11 Adam Małysz (2000/01) i Niemiec Martin Schmitt (1999/2000).

Granerud jest ostatnio w świetnej formie. Sobotnie zwycięstwo w Klingenthal było jego trzecim z rzędu. W tym sezonie wygrał dokładnie połowę, dziewięć z 18, indywidualnych konkursów. Łącznie z niedzielnym w kalendarzu pozostało jeszcze dziesięć.

Do jego najgroźniejszych rywali należy zaliczyć trzech Polaków. W sobotę drugi był Kamil Stoch, czwarty Piotr Żyła, a szósty Dawid Kubacki. Z biało-czerwonych wystartują jeszcze Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka oraz Tomasz Pilch.

Początek konkursu o godzinie 14.30. Pierwotnie miały go poprzedzić kwalifikacje, ale ponieważ do Niemiec przyjechało tylko 50 zawodników, to nie ma potrzeby ich rozgrywania i zastąpi je prolog.