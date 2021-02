Andrzej Stękała nie zaliczy sobotniego konkursu indywidualnego na skoczni w Klingenthal do udanych. Nasz reprezentant zdobył wprawdzie kolejne punkty Pucharu Świata - kończąc zawody na 21. lokacie - ale był daleki od swojej najwyższej dyspozycji. Po zakończeniu rywalizacji wyraził wprost swoje niezadowolenie.

Najlepszy w sobotnim konkursie był - zgodnie z przewidywaniami - Halvor Egner Granerud. Norweg wyprzedził o ponad 12 punktów drugiego Kamila Stocha.

Trzecie miejsce zajął Bor Pavlovczić, a tuż za podium uplasował się Piotr Żyła.

Znacznie gorzej spisał się Andrzej Stękała. W pierwszej serii skoczył 123,5 m, a w drugiej 127 m. Ostatecznie dało mu to 21. pozycję.

Relację z sobotniego konkursu znajdziesz TUTAJ - kliknij!

Po swojej pierwszej próbie nasz reprezentant zrobił zdziwioną minę. - To z powodu skoku. Zepsułem obie próby - wytłumaczył swoją reakcję Stękała w rozmowie z Eurosportem. - Nie wiem, co się stało. Miałem wrażenie, że jest spoko i powinno dobrze pójść. Wydaje mi się, że wszystko "szło na kolano, od góry ciągnąłem i noga nie dawała" - dodał.

Słabszy występ nie oznacza jednak, że w niedzielę Stękała nie będzie mógł walczyć o czołowe lokaty.



- Nie rozregulowałem się. Jestem zły na siebie, bo nie tak to sobie wyobrażałem, ale cóż. Jutro trzeba robić swoje - przyznał 25-latek. - Nie ma co zbytnio się złościć. Ale jestem zły, bo to ja wyszedłem na górę i zepsułem skok. Zima się jednak jeszcze nie skończyła - zakończył rozmowę Stękała.

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1306 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 917 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 805 pkt 4. Piotr Żyła (Polska) 652 pkt 5. Robert Johansson (Norwegia) 611 pkt 6. Dawid Kubacki (Polska) 608 pkt 7. Anże Laniszek (Słowenia) 590 pkt 8. Karl Geiger (Niemcy) 489 pkt 9. Marius Lindvik (Norwegia) 482 pkt 10. Daniel Huber (Austria) 417 pkt ... 15. Andrzej Stękała (Polska) 342 26. Jakub Wolny

(Polska) 123 28. Klemens Murańka

(Polska) 112 35. Aleksander Zniszczoł (Polska) 81 39. Paweł Wąsek (Polska) 62 53. Maciej Kot (Polska) 17 67. Stefan Hula (Polska) 2 69. Tomasz Pilch (Polska) 1

