Piotr Żyła zajął w sobotnim konkursie Pucharu Świata w Engelbergu piąte miejsce. W rozmowie z "TVP Sport" Polak przyznał, że jego skoki wciąż nie były idealne. - Trochę brakło mi "pchania" - komentował w swoim stylu.

"Wewiór", który podobnie jak pozostali członkowie naszej kadry notuje zwyżkę formy uzyskał w konkursie 128,5 i 131 metrów. To wystarczyło do zajęcia piątej lokaty.

- To były spokojne skoki, choć trochę brakło mi "pchania" - komentował przed kamerą "TVP Sport" zawodnik z Wisły podkreślając, że bardzo cieszy go sukces i powrót na podium PŚ Kamila Stocha, który zajął drugie miejsce.



Pytany o to, czy oddane w sobotę próby były porównywalne do tych, którymi popisywał się w piątek, w trakcie treningów i kwalifikacji przyznał, że tym razem spisywał się słabiej. Zażartował jednak, że ma sporo czasu na poprawę.



- To były skoki na dobrym poziomie, ale trochę wciąż brakuje. Na spokojnie, do Planicy się wyrobię - zakończył z uśmiechem.



