Sobota była dla polskich skoczków, rywalizujących w PŚ w Engelbergu bardzo udana. Aż czterech naszych zawodników zameldowało się w czołowej "10", a zadowolenia z tego faktu nie krył trener Michal Dolezal.

Najlepiej z naszych kadrowiczów wypadł Kamil Stoch, który zajął drugie miejsce. Dla naszego arcymistrza było to pierwsze pucharowe podium w sezonie, a szkoleniowiec podkreślił, że właśnie potwierdzenia dobrej dyspozycji mu u skoczka z Zębu brakowało.

- Od dawna mówiłem, że Kamil ma bardzo wysoką formę. Wszystkim brakowało tego, by Kamil potwierdził dyspozycję w konkursie. Cieszę się, że się udało to pokazać - mówił w rozmowie z "TVP Sport". Jak podkreślił, Stochowi powrót do czołowej trójki powinien dodać pewności siebie.



- Myślę, że po tym, jak pokazał bardzo dobre skoki w zawodach wróci do niego luz - komentował. Z uznaniem wypowiedział się też o występie pozostałych podopiecznych.



- Bardzo udany dla nas dzień. Wiadomo, zabrakło Klimka Murańki w "30", ale czterech skoczków znalazło się w "10" - podkreślił.



