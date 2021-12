Skocznia Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu to obiekt historycznie szczęśliwy dla polskich skoczków - 20 razy stawali na podium Pucharu Świata właśnie w tym miejscu. Z tego Kamil Stoch aż 10-krotnie.



Tuż przed treningami ogłoszono, że odwołane konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo przejmie Titisee-Neustadt . O zorganizowanie dodatkowych konkursów skoków narciarskich w Wiśle starał się między innymi PZN, ale polska oferta przegrała z niemiecką.



Wydaje się to idealny moment, na zakończenie kryzysu początku sezonu, ale pierwszy trening nie potwierdził tych nadziei. Skakało w nim siedmiu Polaków, a najlepiej poszło Kamilowi Stochowi, który wylądował na 126 metrze (przełożyło się to na 17. pozycję). Należy też uwzględnić fakt, że Stoch skakał z niższej belki, aniżeli reszta polskiej kadry i część przeciwników.

Pozostałym polskim skoczkom poszło co najwyżej przeciętnie, a niektórym wręcz słabo. W pierwszej próbie Dawid Kubacki uzyskał 129 metrów (22. pozycja), Piotr Żyła skoczył 124 metry (28. miejsce).





Skoki narciarskie. PŚ w Engelbergu. Paweł Wąsek pozytywnie zaskoczył na treningu

Pozytywnie zaskoczył Paweł Wąsek, który oddał skok na 126 metrów (30. lokata), ale dużo słabiej wypadli Klemens Murańka i jego lot na 117 metrów (53. pozycja), tak samo skoczył Jakub Wolny (56. miejsce), a jeszcze gorzej tylko 111 metrów uzyskał Andrzej Stękała (63. lokata).



Sporą poprawę w drugiej serii treningowej zaprezentował Stękała, który tym razem osiągnął 121 metrów. Za to gorzej niż w pierwszej próbie wypadli Wolny i Murańka (po 112,5 m), gorzej poszło Kubackiemu (122 m), sporo "stracił" także Wąsek, który wylądował na 117,5 m.





Skoki narciarskie. PŚ w Engelbergu. Kamil Stoch nawiązał do najlepszych drugim skokiem na treningu

Obiecująco poszło Żyle, który jako pierwszy z Polaków przekroczył granicę 130 metra (dokładnie 131 m). Przebił go Stoch, który lecąc na 137,5 m nawiązał do najlepszych treningowych prób.