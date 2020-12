Niesamowity popis Kamila Stocha na drugim treningu w Engelbergu! Polak pobił aż o dwa metry oficjalny rekord skoczni należący do Domena Prevca. Stoch uzyskał aż 146 m!

I trening

Norweg Halvor Egner Granerud (137 m) okazał się najlepszy podczas pierwszego treningu w Engelbergu. Lider Pucharu Świata wyprzedził Niemca Markusa Eisenbichlera (134 m).



Na trzecim miejscu uplasował się Kamil Stoch, skacząc na odległość 138 m. Był to najdłuższy skok spośród wszystkich. Czwarte miejsce po skoku na 130,5 m zajął Dawid Kubacki.



Przyzwoicie spisali się także pozostali nasi reprezentanci. Na 16. miejscu sklasyfikowany został Aleksander Zniszczoł (129,5), na 21. Klemens Murańka (130 m), a na 23. Andrzej Stękała (124 m).



Najgorzej niespodziewanie poszło Piotrowi Żyle, który po skoku tylko na 115 m zajął 32. miejsce.





II trening

W drugim treningu Kamil Stoch oddał niesamowicie daleki skok - 146 m! To nieoficjalny nowy rekord szwajcarskiego obiektu. Oficjalny rekord zimowy wynosi 144 m i należy do Domena Prevca. Stoch bezapelacyjnie okazał się najlepszy podczas drugiego treningu.



Daleki skok w drugim treningu oddał też Aleksander Zniszczoł, który wylądował na 130,5 m, co dało mu 13. rezultat. Podobnie skakali zaś Andrzej Stękała (18. miejsce) oraz Klemens Murańka (23. miejsce). Pierwszy z nich uzyskał wynik 126,5 m, drugi lądował pół metra krócej.

Ze swojej próby powinien zadowolony być też Piotr Żyła, który skoczył 128,5 m, ale ze znacznie obniżonego rozbiegu - w stosunku do Stocha niższego o trzy platformy. Żyła ostatecznie zajął piąte miejsce na treningu.

Dawid Kubacki skoczył 124,5 m, ale dzięki dużej rekompensacie za belkę zajął 12. miejsce.





Kwalifikacje do sobotniego konkursu zaplanowane są na godzinę 18. Z kolei pierwszy konkurs rozpocznie się w sobotę o godz. 16. W niedzielę o godz. 14.30 rozpoczną się kwalifikacje, a o 16 drugi konkurs indywidualny.

Zdjęcie Kamil Stoch / AFP

WG