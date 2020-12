Dawid Kubacki był zadowolony ze swoich skoków w Engelbergu. W sobotę był dziewiąty, a w sobotę ósmy. - Wyjadę stąd z uśmiechem na ustach – podkreślił skoczek z Nowego Targu.

Kubacki był zadowolony, ale miał mały niedosyt. Przyznał, że musi jeszcze pracować nad niektórymi aspektami.

- Wyjadę z uśmiechem na ustach. Dwa miejsca w dziesiątce są ok. Mam delikatny niedosyt. Wczorajsze skoki nie były do końca dobre. Dzisiaj wydawało się, że było ok. Coś jest jeszcze do wypracowania - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Po świętach rozpoczyna się Turniej Czterech Skoczni. Kubacki wygrał ostatnią edycję tych zawodów. Na co liczy w tym roku?

- Mogę walczyć. W zeszłym roku wygrałem turniej, ale mamy kolejną edycję i trzeba podejść do tego, jak do nowego rozdziału. Trzeba kontynuować pracę. To, że wygrałem rok temu nie daje mi przewagi - przyznał.

Nasz skoczek czeka na narodziny dziecka. Żona jest już w zaawansowanej ciąży i Kubacki zdradził, że święta być może spędzi w szpitalu.

- Czekamy na rozwiązanie. Terminy są okołoświąteczne. Nie wiadomo, kiedy będzie niespodzianka i czy święta będą w domu, czy w szpitalu - powiedział.

